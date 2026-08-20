PKK'nın teslim edeceği silahların akıbeti belli oldu!

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından örgütün elindeki silah ve mühimmatın akıbetine ilişkin uygulanacak sistem şekilleniyor.

Süreç yalnızca silahların teslim alınmasıyla sınırlı kalmayacak. Örgütün elindeki silahların başka bölgelere taşınmasının veya farklı terör yapılanmalarına aktarılmasının önüne geçilmesi için kapsamlı bir kayıt ve denetim mekanizması uygulanacak.

MİT nezaretinde MSB'ye teslim

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından oluşturulan Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu, silah bırakma sürecinde kritik görev üstlenecek.

İlk toplantısını pazartesi günü yapması beklenen kurul, sahadaki silah bırakma faaliyetlerine ilişkin tespit ve teyit çalışmalarını yürütecek.

MİT ve Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların yürüttüğü işlemler de yasal zeminde resmi prosedüre bağlanacak.

PKK'nın silahları tek tek kayıt altına alınacak

PKK tarafından teslim edilen silah ve mühimmat MİT'in gözetiminde MSB unsurlarına teslim edilecek ve kayıt altına alınacak.

Sahada teslim edilen silahların miktarı ve özellikleri, istihbarat birimlerinin elindeki mevcut bilgilerle karşılaştırılacak.

Böylelikle örgütün elinde bulunduğu tespit edilen silahlarla teslim edilenler arasında eksiklik olup olmadığı belirlenebilecek.

Sistemin bir diğer amacı ise PKK'nın elindeki silahların başka bölgelere veya farklı terör örgütlerine aktarılmasının önüne geçmek olacak.

Silahlar üç kategoriye ayrılacak

Teslim alınan silah ve mühimmatın envanterinin çıkarılmasının ardından üç aşamalı bir değerlendirme yöntemi uygulanacak.

Silahların teknik durumu, kullanılabilirliği, standartları ve ekonomik değeri incelenecek.

1- NATO standartlarına uygun olanlar TSK'ya

İlk kategoriyi hiç kullanılmamış silah ve mühimmat oluşturacak.

Son teknoloji drone sistemleri ile NATO standartlarına uygun konvansiyonel silahların teknik kontrollerden geçirilmesinin ardından uygun bulunanların Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine alınabilmesi öngörülüyor.

Böylece kullanılabilir durumdaki askeri malzemeler imha edilmek yerine değerlendirilebilecek.

2- Kullanılamayanlar geri dönüşüme

İkinci kategoride askeri açıdan kullanılması uygun bulunmayan ancak geri dönüşüm değeri taşıyan silah ve mühimmat bulunacak.

Bu malzemelerin eritilmesi veya farklı geri dönüşüm işlemlerinden geçirilerek ekonomiye kazandırılması planlanıyor.

Elde edilen malzemelerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının faaliyetlerinde değerlendirilmesi gündemde.

3- Satılacak veya takas edilecek

Üçüncü kategoride ise Türkiye'nin askeri envanterine uygun olmamasına rağmen başka ülkelerin envanterlerinde kullanılabilecek silahlar bulunacak.

Bu kapsamdaki malzemelerin Hazine'ye gelir sağlayacak şekilde satılabilmesi veya başka ülkelerin envanterindeki askeri malzemelerle takas edilebilmesi öngörülüyor.

Böylece PKK'dan teslim alınan silahların ekonomik değerinin de Hazine'ye kazandırılması hedefleniyor.

Silahların başka örgütlere aktarılmasına karşı takip

Yeni sistemin kritik unsurlarından biri de sahadaki silah miktarının istihbarat kayıtlarıyla karşılaştırılması olacak.

PKK'nın elinde bulunduğu bilinen silah ve mühimmat ile fiilen teslim edilen miktarlar karşılaştırılarak olası eksiklikler tespit edilecek.

Böylelikle silahların saklanması, başka bölgelere taşınması veya farklı terör yapılanmalarına aktarılması ihtimaline karşı sürecin başından sonuna kadar takip ve teyit mekanizması işletilecek.