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Gündem Bunlar gerçekten zıvanadan çıkmış! Alparslan Kuytul’u götürmesinler diye yandaşlarının yaptıklarına bakın
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Bunlar gerçekten zıvanadan çıkmış! Alparslan Kuytul’u götürmesinler diye yandaşlarının yaptıklarına bakın

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Adana'da Furkan Vakfı'na düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Gözaltı sırasında polis aracının hareket etmesini engellemek isteyen Kuytul'un destekçileri aracın önüne yatarken, yaşanan gerginliğe Özel Harekat polisleri müdahale etti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul evlerinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı.

ARACIN ÖNÜNE YATTILAR

Gözaltı işlemi sırasında Alparslan Kuytul'un destekçileri sokaklarda toplandı. Kuytul'un bindirildiği polis aracının hareket etmesini engellemek isteyen gruptakilerden bazıları aracın önüne yattı. Yaşanan gerginlik üzerine bölgede önlem alan Özel Harekat polisleri devreye girerek grubun araca müdahale etmesini engelledi ve destekçileri uzaklaştırarak polis aracının geçişini sağladı.

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı

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Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı

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Yorumlar

Erçelik

Çözüm çok basit. Bas geç üzerinden bak sonra akılları nasıl başlarına gelir.

Cengiz

Tarikat cemaat görünümlü örgütler menfaat karşılığı beyin yıkıyorlar galiba,bu görüntülerden öyle anlaşılıyor
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