PKK’nın fesih kararı sonrası gözler PJAK’a çevrildi! Silah bırakacak mı? Yanıt geldi

PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakma kararı almasının ardından örgütle ideolojik ve yapısal yakınlığı bulunduğu belirtilen bölgedeki diğer silahlı yapılanmaların nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Bu kapsamda gözlerin çevrildiği İran’da faaliyet gösteren Kürdistan Özgür Yaşam Partisi’nden (PJAK) açıklama geldi.

PJAK Yürütme Konseyi Üyesi ve Sözcüsü Rewar Avdanan, The Amargi’ye yaptığı açıklamada, PKK’nın fesih kararının PJAK açısından bağlayıcı olmadığını söyledi.

“PKK'NIN İRAN KOLU DEĞİLİZ”

PJAK’ın PKK’nın İran kolu olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddeden Avdanan, yapılanmanın İran’da faaliyet gösteren bağımsız bir Kürt siyasi hareketi olduğunu öne sürdü.

Avdanan, PKK/KCK’nin feshedilmesiyle PJAK arasında doğrudan bir bağlantı bulunmadığını belirterek, siyasi ve örgütsel açıdan PKK’dan bağımsız hareket ettiklerini dile getirdi.

ÖCALAN'IN DÜŞÜNCELERİNİ BENİMSEDİKLERİNİ AÇIKLADI

Avdanan, PKK ile doğrudan örgütsel bağlarının bulunmadığını söylerken Abdullah Öcalan konusunda ise dikkat çeken ifadeler kullandı.

PJAK’ın Abdullah Öcalan’ın düşüncelerini ve ortaya koyduğu yol haritasını benimsediğini açıkça ifade eden Avdanan, bundan sonraki faaliyetlerinin ağırlıklı olarak “demokratik siyaset” üzerinden yürütüleceğini söyledi.

PJAK SİLAH BIRAKACAK MI?

Avdanan'ın açıklamasında en dikkat çeken başlıklardan biri de silah bırakma meselesi oldu.

PJAK’ın silahlı faaliyetleri tamamen sona erdireceğine ilişkin bir açıklama yapmayan Avdanan, silah kullanımını kendi ifadeleriyle “meşru öz savunma” kapsamında değerlendirdi.

Buna göre PJAK, siyasi faaliyetlere ağırlık vereceğini belirtmesine rağmen silah seçeneğinden tamamen vazgeçtiğini duyurmadı.

PKK MENSUPLARININ PJAK'A GEÇECEĞİ SÖZLERİNE YANIT

PKK’nın fesih kararının ardından örgüt mensuplarının PJAK veya bölgedeki başka silahlı yapılara geçebileceği yönündeki değerlendirmelere de cevap veren Avdanan, böyle bir geçişin söz konusu olacağı yönündeki ifadeleri reddetti.

Açıklamalar, PKK’nın fesih sürecinin ardından PJAK’ın aynı yönde bir karar almayacağını ve silah bırakma konusunda farklı bir çizgi izleyeceğini ortaya koydu.