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Yerel PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı kararı
Yerel

PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı kararı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 07:56:00 -
PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye giren ve sahte kimlik kullanarak kentte ikamet ettiği yönünde hakkında bilgiler bulunan 2 şahıs ile terör örgütünü, yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ve destekleyici mahiyette sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımları olan 9 şüpheli belirlendi.

Bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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