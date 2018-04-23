PKK'dan sonra bir ittifak açıklaması da HDP'den!

PKK'DAN HDP DE KATILSIN ÇAĞRISI



CHP ile İP arasındaki bu ittifak, terör örgütü PKK tarafından memnuniyetle karşılandı.

Teröristbaşı Duran Kalkan, ittifakın iyi olduğunu ancak HDP'nin de katılması gerektiğini söyledi.



SIRRI'DAN JET AÇIKLAMA



Kandil'den gelen bu talimattan sonra HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, örgüt medyasına konuştu.



''BİZİ KİM YOK SAYABİLİRMİŞ''



Kurulan ittifaka değinen HDP'li Önder, kendilerini yok sayanların tarihteki aptallar kategorisinde yer alacağını söyledi.

HDP'li vekil şunları söyledi: "Biz hiç bir zaman selde kütük misali, öznesi olmadığımız bir denklemin içinde olabilecek bir siyasi hareket değiliz. Bizim bir tarihimiz var ve hiç kimsede olmayan mutlak başarılarımız var. Bizi yok sayanlar, tarihteki aptallar kategorisinde kendilerine yer belirlemiş olur. Bizi kim yok sayabilirmiş.



''BU BLOK O KADAR ACZE DÜŞMÜŞ Kİ''



Bu blok o kadar acze düşmüş ki nasıl muhalefet edeceğini bile Erdoğan’ın koordinatlarına göre yapıyor. Biz herkese barışın demokrasinin ve özgürlüklerin aciliyetini hatırlatmakla mükellefiz."