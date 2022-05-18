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Spor Pjanic'ten Beşiktaş'a büyük ayıp!
Spor

Pjanic'ten Beşiktaş'a büyük ayıp!

Hastalığını bahane ederek Göztepe maçında kadroya girmeyen Miralem Pjanic, Juventus maçı için İtalya'ya gitti. Pjanic'in bu hareketi Beşiktaşlı taraftarların tepkisine yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 13:29:00 -
Pjanic'ten Beşiktaş'a büyük ayıp!

Miralem Pjanic'in hastalığı gerekçesiyle Göztepe deplasmanına gitmeyip, Juventus maçı için İtalya'ya gitmesi Beşiktaşlı taraftarları çileden çıkardı.

Beşiktaşlı taraftarlar, hasta olduğu gerekçesi ile Göztepe deplasmanına gitmeyen ancak Juventus'un maçı için İtalya'ya giden Miralem Pjanic'e büyük tepki gösterdi.

Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlı taraftarlar, kulüpteki düzensizliğin üst düzeyde olduğundan yakındı. Sezon başında Barcelona'dan kiralanan 32 yaşındaki futbolcu sadece 4 asist yaparken, gol atamadı; hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaşlılar Pjanic için "Kulübü çiftliğe çevirdin" eleştirilerinde bulundular.

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