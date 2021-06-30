Pitbull 9 yaşındaki çocuğa saldırdı
Kartal'da pitbullun saldırdığı 9 yaşındaki çocuk mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Çocuğa 30 dikiş atıldı.
İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde yaşayan bir şahıs, çocukların oynadığı sokak üzerinde pitbull cinsi köpeğini gezdirmeye başladı.
Sorumsuz şahıs, tasmasından kurtulmak için hamle yapan köpeği çocuklara doğru götürdüğü sırada, 9 yaşındaki Berkay bir anda köpeğin saldırısına maruz kaldı.
Köpeğin altına aldığı çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Bazı kişilerin müdahale sırasında yerde sürüklendiği görüldü. 9 yaşındaki çocuk, uzun uğraşlar sonucu yaralı olarak saldırgan köpekten kurtarıldı.
Yaralı Berkay'a kaldırıldığı hastanede 30’a yakın dikiş atılırken, ailenin, köpeğin sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.