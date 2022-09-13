Peynir seçerken nelere dikkat edilir? Peynirde beyaz noktalar: Tirozin kristalleri...

Kahvaltılarda, atıştırmalıklarda, makarnaların üzerinde, pizza süslemelerinde vazgeçemediğimiz peynirin şüphesiz en yaygın olanı bildiğimiz, klasik beyaz peynirlerdir. Kaşar peyniri simit ikilisinin tadına doyulmaz. Son yıllarda keçi peyniri çok sevilmeye başlandı. Van’ın otlu peyniri artık bir klasik sayılıyor. Doğru peynir seçimiyle lezzetli ara öğünler ve gıda başlangıçları yaparak damak zevkinizi geliştirebilirsiniz.

Peynir Çeşitleri

Farklı peynir çeşitleri vardır. Kaşar, labne, mozarella, otlu ya da daha onlarca farklı peynir çeşidi bulunmaktadır. Bu peynirlerin hangilerinin tercih edileceği kişinin damak zevkine göre değişmektedir.

Bazı insanlar tuzlu bazıları tuzsuz peynire sever. Ancak beyaz peynir ya da kaşar gibi birçok çeşidin tercih edilmesi kişinin yaşam alışkanlıklarına göre değişmektedir. Ülkemizde Edirne ve kars illerinin peynir çeşitleri çok ünlüdür. Birçok farklı çeşidi olan peynirlerin kullanılması söz konusu olabilir.

Bütün bu çeşitler için söylenecek tek şey var; peynir kaliteli olmalı. Veterinerlik veya gıda teknolojisi eğitimi almış uzmanlar iyi peynir nasıl seçilir gibi bir sorunun yanıtını ayrıntılı olarak veriyorlar;

Kalıplar halinde üretilen beyaz peynirlerin her kalıbı düzgün ve kenarları birbirine yakın büyüklükte ise o peynir iyidir. Aynı zamanda üzerinde asla küf ve salamura birikintisi olmamalıdır.

Berrak peynir suyu bu konuda size bir ipucu olacaktır. Kaşar peyniri gibi kendine özgü bir rengi olanlar hariç bütün beyaz peynir çeşitlerinin rengi parlak beyaz olmalıdır. Kokusu da bildiğiniz peynir gibi kokmalıdır. İyi peynirde yem, maya, küf gibi kokuları duymazsınız.

Beyaz peynirlerin gözenekli olanları makbul değildir. Ancak elde, klasik biçimde üretilmişse delikli olabilirler. Marketlerden alınan peynirlerin düz kalıp, deliksiz, lekesiz ve kokusuz olmasına dikkat edin. Peynir seçmenin püf noktaları konusunda güvenilir yöntem markayı ve üretim tarihini kontrol etmektir. Ayrıca peynirlerinizi her zaman buzdolabında muhafaza edin.

Peynir alırken nelere dikkat etmeliyiz

Gözeneksiz veya küçük gözenekli peynirleri alın.

Peynirin dış yüzü yumuşak, yapışkan veya süngerimsi bir görüntüde, beyaz ve parlak olmalıdır.

Peynir bıçakla kolay kesilebilir olmasına dikkat edin.

Alacağımız peynirin mutlaka tadına bakın.

Yumuşak peyniri alırken dikkatli olun.

Peynirde beyaz noktalar

Olgun peynirlerde beyaz minik noktalar halinde bulunan ve yerken hissettiğimiz kristaller, tirozin kristalleridir. Tirozin, peynirde yüksek miktarda bulunan bir aminoasittir. İnsan vücudu için çok önemli olmakla birlikte vücudumuz bunu üretemez ve dışarıdan alınması gerekir.

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