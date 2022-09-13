Ava ne demek? Ava filmin konusu nedir? Ava oyuncuları kimler? Ava film IMDb

Bir casusluk filmi olan AVA hakkında araştırmalar hız kesmiyor. Senaryosu Matthew Newton tarafından yazılan Ava filminin başrollerini Jessica Chastain ve Colin Farrel paylaşıyor. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan film hakkında detaylar araştırılıyor. Peki AVA filminin konusu nedir? Ava ne demek? AVA filminin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Tate Taylor'un yönetmen koltuğuna oturduğu Ava filmi, Jessica Chastain'in başrolünde yer alıyor. Gizli bir organizasyona bağlı bir suikastçı olan ve her ne kadar işinin son derece ehli olsa da organizasyon içerisinde yöntemleri sorgulan Ava'nın, ters giden bir sonrası bir avcıdan hayatta kalmaya çalışan av konumuna gelişini konu ediniyor. Peki ava ne demek?

Ava ne demek?

sanskritçede "derinvadilerboyuncapervasızcaakantaşkınnehirler" anlamına gelen kelime. hayata erken atılmış bir insan.

AVA KONUSU NEDİR?

Göründüğünden daha tehlikeli biri olan Eve aslında bir suikastçıdır. Para karşılığı suikastlar düzenleyen Eve, dünyayı dolaşarak cinayet işler. Ancak aldığı son işle başı belaya girer. Başarılı suikastçı, bundan sonra hayatta kalmak için çabalamak zorunda kalır.

AVA OYUNCULARI KİMLER?

Jessica Chastain

Colin Farrell

John Malkovich

Falk Hentschel

Diana Silvers

Geena Davis

Ava (2020) - IMDb

Derecelendirme: 5,4/10 · ‎55.040 oy

AVA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı aksiyon ve dram filmi Ava 2019 yılında seyirciyle buluştu.

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