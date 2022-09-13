Viktoria Plzen kadro: Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Viktoria Plzen hangi ülkenin takımı, puan durumu
Viktoria Plzen Inter maçı için heyecan dorukta. UEFA Şampiyonlar Ligi Grup mücadeleleri devam ediyor. C Grubunun 2. hafta maçında Viktoria Plzen ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak edildi. Viktoria Plzen kadrosu, Viktoria Plzen hangi ülkenin takımı, Viktoria Plzen puan durumu arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Viktoria Plzeň puan durumu ve diğer detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Viktoria Plzen ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve maçın muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak edilen konular arasında ve araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zorlu geçecek mücadele öncesi merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.
Viktoria Plzeň hangi ülkenin takımı?
Viktoria Plzeň FK/Temsil ettiği yer: Plzeň, Çekya
Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi
VIKTORIA PLZEN - INTER MAÇINI CANLI
VIKTORIA PLZEN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Viktoria Plzen - Inter maçı 13 Eylül Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Müsabaka EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
VIKTORIA PLZEN - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Viktoria Plzen: Stanek; Holik, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory
Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko
Viktoria Plzeň puan durumu
Viktoria Plzeň hangi ligde
Çek Cumhuriyeti 1. Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi
Pohár FAČR
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