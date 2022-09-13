Viktoria Plzen kadro: Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Viktoria Plzen hangi ülkenin takımı, puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Viktoria Plzen ile Inter kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve maçın muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak edilen konular arasında ve araştırılıyor. Peki, Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Zorlu geçecek mücadele öncesi merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

Viktoria Plzeň hangi ülkenin takımı?

Viktoria Plzeň FK/Temsil ettiği yer: Plzeň, Çekya

Viktoria Plzen - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

VIKTORIA PLZEN - INTER MAÇINI CANLI

VIKTORIA PLZEN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Viktoria Plzen - Inter maçı 13 Eylül Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Müsabaka EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

VIKTORIA PLZEN - INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Viktoria Plzen: Stanek; Holik, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Dzeko

Viktoria Plzeň puan durumu

Viktoria Plzeň hangi ligde

Çek Cumhuriyeti 1. Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi

Pohár FAČR

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