Peygamber Efendimiz (SAV) üç ayları nasıl geçirirdi? Mehmet Kapukaya anlattı

Taha Emre ÖZDEMİR Yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının Müslümanlar için önemini anlattı. "Kadim kültürümüzde üç aylar diye bildiğimiz aylar; Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır." diyen Kapukaya Hoca, "Üç aylar gelmeden önce Peygamber Efendimiz'in (SAV) bu aylar için dua ettiğini görüyoruz. Peygamberimiz (SAV), 'Allah'ım; Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl ve bizleri Ramazan ayına eriştir.' diye dua ederdi. Efendimiz (SAV) üç aylara böylece dikkat çekiyordu." ifadelerini kullandı.

'Efendimiz (SAV) ibadetlerini daha da arttırırdı'

Efendimiz'in (SAV), üç aylarda ibadetlerini daha da arttırdığını söyleyen Mehmet Kapukaya, şunları söyledi:

Peygamber Efendimiz (SAV) ibadetlerini üç aylar geldiği zaman diğer aylara nazaran daha da arttırırdı. Recep ayı geldiği zaman biraz daha fazla namaz kılar ama Şaban ayı geldiği zaman bunu biraz daha arttırır, hatta Şaban ayının büyük bir kısmını oruçla geçirirdi. Tabii ki Ramazan ayında ise ibadetlerin zirvesine çıkardı.

'Üç ayları kendimize vesile edinmeliyiz'

Üç ayların Müslümanlar için bir vesile olduğunu belirten Mehmet Kapukaya, şu ifadeleri kullandı:

Rabbimiz İnşirah Suresi'nin son ayet-i kerimesinde 'Ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul! buyurmaktadır. Esasen bizim üç aylardan alacağımız ders budur. Üç ayları kendimize bir vesile edinip, hayatımız için temiz bir sayfa açarak bu temiz sayfayı korumaya gayret göstermeliyiz. Üç ayların bize kazandıracağı en büyük ders Rabbimize yönelerek O'na rağbet etmektir.

'Kur'an'ı Kerim'i anlayarak okumaya gayret etmeliyiz'

Nitekim Cenab-ı Hak, Zumer Suresi'nin 54 ve 55. ayet-i kerimelerinde, 'Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönünüz, O'na teslim olunuz, sonra size yardım edilmez.' ve 'Hiç farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın başınıza gelmeden önce rabbinizden size indirilen en güzel hükümlere uyun' buyurmaktadır. Bu ve benzeri ayetler bize gerek üç aylar konusunda gerek ise diğer zamanlarda rağbetimizin nereye olması gerektiğinwe işaret etmektedir. Bu aylarda Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumaya gayret etmeli, Kur'an'ın bize ne emrettiğini öğrenmeli ve hayatımızı buna göre dizayn edip programlamalıyız.

Kapukaya, sözlerini şöyle tamamladı: Ayrıca üç aylar vesilesi yardıma ihtiyacı olan insanlara diğer aylardan çok daha fazla ulaşmaya gayret göstermeli, dünyadaki bütün Müslümanların dertleri ile daha fazla dertlenmeliyiz.