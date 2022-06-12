Petrolde sevindiren gelişme! Türkiye detayını resmen açıkladılar
Azerbaycan'ın bu ay Azerbaycan-Rusya arasında bulunan Bakü-Novorossiisk boru hattı üzerinden ham petrol ihraç etmeyeceği açıklandı. Söz konusu ihracatın Türkiye-Azerbaycan arasındaki Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından yapılacağı duyuruldu.
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, Rusya ile Azerbaycan arasında bulunan Bakü-Novorossiisk hattından bu ay içerisinde petrol ihraç etmeyeceğini bildirdi. SOCAR, söz konusu ihracatın Türkiye-Azerbaycan arasındaki Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden yapılacağını açıkladı.
Konu hakkında bilgi Azerbaycan'ın enerji şirketi SOCAR'dan üç kaynak tarafından verilirken; kaynaklar, SOCAR'ın Haziran'da bu hat üzerinden ihraç etmeyi planladığı 85,000 ton ham petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden sevk edeceğini belirtti.
SOCAR'dan Türkiye detayı
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkan Yardımcısı Khoshbakht Yusifzade, geçtiğimiz günlerde de ileriye dönük petrol ihracatında Azerbaycan-Türkiye arasında bulunan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden sevk edileceğinin sinyalini vermişti.
Yusifzade, ACG'den ihraç edilen 628 milyon ton petrolün 1 Mayıs itibarıyla 458 milyon tonu Türkiye'den de geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı ile taşındığını kaydetmişti.
Kaynak: Star