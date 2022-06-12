  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Petrolde sevindiren gelişme! Türkiye detayını resmen açıkladılar
Gündem

Petrolde sevindiren gelişme! Türkiye detayını resmen açıkladılar

Azerbaycan'ın bu ay Azerbaycan-Rusya arasında bulunan Bakü-Novorossiisk boru hattı üzerinden ham petrol ihraç etmeyeceği açıklandı. Söz konusu ihracatın Türkiye-Azerbaycan arasındaki Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından yapılacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 11:17:00 -
Petrolde sevindiren gelişme! Türkiye detayını resmen açıkladılar

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, Rusya ile Azerbaycan arasında bulunan Bakü-Novorossiisk hattından bu ay içerisinde petrol ihraç etmeyeceğini bildirdi. SOCAR, söz konusu ihracatın Türkiye-Azerbaycan arasındaki Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden yapılacağını açıkladı.

Konu hakkında bilgi Azerbaycan'ın enerji şirketi SOCAR'dan üç kaynak tarafından verilirken; kaynaklar, SOCAR'ın Haziran'da bu hat üzerinden ihraç etmeyi planladığı 85,000 ton ham petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden sevk edeceğini belirtti.

SOCAR'dan Türkiye detayı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkan Yardımcısı Khoshbakht Yusifzade, geçtiğimiz günlerde de ileriye dönük petrol ihracatında Azerbaycan-Türkiye arasında bulunan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden sevk edileceğinin sinyalini vermişti.

Yusifzade, ACG'den ihraç edilen 628 milyon ton petrolün 1 Mayıs itibarıyla 458 milyon tonu Türkiye'den de geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı ile taşındığını kaydetmişti.

Kaynak: Star

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23