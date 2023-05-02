Petrol rezervi eridi: Rus şirketin net karı tamı tamına büyük tonluk oranda azaldı! Ruslar bile bu işe şaştı kaldı

Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azalarak 104 milyar rubleye (yaklaşık 1,3 milyar dolar) düştü.

Lukoil'den yapılan açıklamada, şirket gelirlerinin yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 37 azalarak 455 milyar rubleye gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde şirketin net karının da yüzde 22 azalarak 104 milyar rubleye gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, düşüşlerin nedenine ilişkin değerlendirme yapılmadı.

Lukoil, Rosneft'in ardından Rusya'nın en büyük ikinci petrol şirketi konumunda bulunuyor.

NE OLMUŞTU!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle, yeni bir 'petrol' kararı verdi. Putin’in, Rusya’nın tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü tedarikini yasaklayan kararına yönelik değişiklikleri içeren kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı. Bugünden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilen kararnameye göre, dost ülkeler, Rusya’nın tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere yönelik petrol ve petrol tedariki yasağı kapsamından çıkarıldı.

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RUSYA'DAN İNDİRİM TALEP EDİLİYOR

Putin tarafından 27 Aralık’ta imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklanmıştı. Avrupa Birliği ülkeleri, Aralık 2022'de, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Öte yandan Türkiye'den petrol rezerv adımları geliyor

GABAR DAĞI PETROL REZERVİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da konuştu ve müjdeyi duyurdu. Açıklamasında, ''Cudi Gabar'da günlük 100 bin üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine ulaşacağız. Günlük tüketimimizin 10'da birini tek başına karşılayacak petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin h ayrına olacağından şüphe var mı? Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Şimdilik 180 bin varil petrol üretimiyle enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atıyoruz. Yeni keşfin değeri 10 milyarlarla ifade ediliyor. '' dedi.

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