Türkiye'deki bu şelale 14 katlı apartman uzunluğunda!
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Bitlis'in Mutki ilçesinde bulunan Gümüşkanat Şelalesi, son yağışlarla birlikte yeniden canlandı. Yaklaşık 56 metrelik yükseklikten dökülen şelale, artan su debisiyle daha gür akmaya başlayarak ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
İlçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Gümüşkanat köyünde bulunan şelale, doğal güzelliği ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
14 katlı apartman uzunluğunda! Bitlis'in Gümüşkanat Şelalesi'nde sonbahar coşkusu
SARP KAYALIKLARIN ARASINDAKİ VAHA
Dik ve sarp kayalıklardan dökülen şelale, özellikle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de ilgisini çeken şelalenin turizme kazandırılması bekleniyor.
Sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe bürünen ve yağışların etkisiyle debisi artan şelale, dronla görüntülendi.
14 katlı apartman uzunluğunda! Bitlis'in Gümüşkanat Şelalesi'nde sonbahar coşkusu
Kaynak: AA