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Spor Pereira gidiyor, Güneş geliyor
Spor

Pereira gidiyor, Güneş geliyor

Fenerbahçe'nin ligdeki kötü gidişinin ardından durumu tartışmalı hale gelen teknik direktör Vitor Pereira'nın gönderileceği ileri sürüldü. İddialara göre, Başkan Ali Koç, Şenol Güneş'le çarşamba günü yüz yüze görüşecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 15:45:00 -
Pereira gidiyor, Güneş geliyor

Fenerbahçe'nin ligdeki kötü gidişinin ardından durumu tartışmalı hale gelen teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Süper Lig'in 12. haftasında Kadıköy'de son dakikada bulduğu golle Kayserispor ile berabere kalan sarı lacivertlilerde art arda yaşanan puan kayıpları sonrası Başkan Ali Koç'un teknik direktörlük için Şenol Güneş'le bir araya geleceği ileri sürüldü. İddialara göre, Koç ve Güneş, çarşamba günü Tarabya'da yüz yüze görüşecek.

 

 

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