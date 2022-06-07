Pereira; durdu durdu turnayı gözünden vurdu!

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi olan, ismi sık sık Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte anılan Anderson Talisca'nın transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan takımı Al Nassr'dan ayrılmaya karar veren Brezilyalı yıldızın yeni takımına imza atması an meselesi.

Beşiktaş'ta geçirdiği kiralık iki sezonda sergilediği futbolla taraftarın sevgilisi olan, daha sonra Benfica'dan 20 milyon euro karşılığında Çin'in Guangzhou Evergrande takımına transfer olan ve son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a giden Anderson Talisca'nın transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

İSMİ BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde adından sıklıkla söz ettiren Talisca, taraftarların da sevgilisi haline gelmişti. Beşiktaş'ın o dönem 2 yıllığına kiraladığı Talisca, 16/17 ve 17/18 sezonları arasında siyah-beyazlı formayı giydi. Beşiktaş formasıyla hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de golleriyle ön plana çıkan Brezilyalı yıldız, toplamda 80 maçta forma giydi. 80 maçta 37 gol ve 14 asist yapan Talisca, 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Anderson Talisca'nın ismi son dönemde sık sık Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyor ancak bonservis problemi ve yüksek maaş beklentisi sebebiyle transfer konusunda iki kulüp de somut adımlar atamadı.

FLAŞ İDDİA! İMZAYI ATIYOR...

Transfer dönemlerinde Süper Lig'in devleriyle ismi sık sık anılan Anderson Talisca'nın yeni adresi belli olmak üzere. Yıldız oyuncunun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da forma giymek istemediği daha önce ortaya çıkmıştı.

Sezonun bitmesine 2 hafta kala 55 puanla 3.sırada yer alan Al-Nasr'da Brezilyalı oyuncunun ayrılmasına izin verilecek.

Sabah'ın Suudi Arabistan basınından derlediği haberlere göre, ailesiyle ülkesine dönmek isteyen 28 yaşındaki yıldızın Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians ile görüştüğü öğrenildi. Avrupa'da oynamayı düşünmeyen Brezilyalı oyuncunun ülkesine gitmeyi daha çok istediği iddia edildi.

Bu sezon 28 resmi maça çıkan Talisca, 19 gol atıp, 2 asist yaptı.



