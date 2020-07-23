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Aktüel

Pentagon, Suriye'de bir ABD askerinin öldüğünü açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:36:21 -
Pentagon, Suriye'de bir ABD askerinin öldüğünü açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye'nin doğusunda bir askeri aracın devrilmesi sonucu bir ABD askerinin öldüğünü duyurdu.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'a karşı operasyonlar yürüten Doğal Kararlılık Operasyonları Birleşik Görev Gücünde (CJTF-OIR) görevli bir askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Utah doğumlu 25 yaşındaki Astsubay Bryan Cooper Mount, Suriye'nin doğusundaki keşif operasyonları esnasında askeri aracın devrilmesi sonucu 21 Temmuz'da yaşamını yitirdi." ifadesine yer verildi.



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