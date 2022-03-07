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Dünya Pentagon duyurdu: Ukrayna'ya 600 füze fırlatıldı
Dünya

Pentagon duyurdu: Ukrayna'ya 600 füze fırlatıldı

Rusya-Ukrayna savaşı 12’nci gününe girerken, üst düzey bir Pentagon yetkilisi, bugüne kadar Ukrayna'ya 600 Rus füzesinin fırlatıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 15:36:00 -
Pentagon duyurdu: Ukrayna'ya 600 füze fırlatıldı

CNN'in üst düzey Pentagon yetkilisinin açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Rusya savaş öncesi Ukrayna sınırında konuşlandırdığı güçlerinin yüzde 95'ini Ukrayna topraklarına sevk etti.

Öte yandan Rusya, savaşın başından bu yana Ukrayna'ya 600 füze fırlattı.

Rusya'nın "güçlü bir Ukrayna direnişi" ile karşı karşıya kaldığını belirten yetkili, Rus kuvvetlerinin hala Kiev, Harkiv, Çernigiv ve Mariupol'de ilerlemeye çalıştığını aktardı.

Yetkili ayrıca Ukrayna halkının ülkenin çoğu yerinde hala iletişim, internet ve medya araçlarına sahip olduğunu ifade etti.

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