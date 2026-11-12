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Dünya Pencereden atılan bavulların sırrı merak konusu oldu… Astana’da gökten deste deste dolar yağdı!
Dünya

Pencereden atılan bavulların sırrı merak konusu oldu… Astana’da gökten deste deste dolar yağdı!

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kazakistan'ın başkenti Astana'da lüks bir konut kompleksinin önüne saçılan deste deste dolarlar görenleri şaşkına çevirdi. Para dolu bavulların binanın penceresinden atıldığı öne sürülürken, olayla aynı dönemde ülkenin iki büyük kamu kuruluşunun yöneticisi yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı. 8 bavul dolusu olduğu ileri sürülen paraların gerçek olup olmadığı ve kim tarafından atıldığı araştırılıyor.

Astana’da sabah saatlerinde ortaya çıkan görüntüler kentte büyük merak uyandırdı. Son Dakika.com'un haberine göre, Kunayev Caddesi’ndeki lüks bir sitenin önünde çok sayıda banknot ve para dolu olduğu öne sürülen bavullar bulundu. Paraların kim tarafından bırakıldığı ya da bina ile gözaltılar arasında bağlantı bulunup bulunmadığı henüz açıklığa kavuşmadı.

 

Dolar desteleri binanın önüne saçıldı

Olay, 12 Kasım sabahı saat 06.30 sıralarında polise yapılan ihbarla ortaya çıktı. Bölgeye gelen ekipler, bina çevresindeki banknotlar ve bavullar üzerinde inceleme yaptı. Görüntülerde 100 dolarlık banknotlara benzeyen paraların bir bölümünün tek tek, bir bölümünün ise desteler halinde yere saçıldığı görüldü. Bazı yerel kaynaklar binanın önünde sekiz bavul bulunduğunu ileri sürdü. Ancak bavul sayısı, içlerindeki toplam para miktarı ve banknotların gerçek olup olmadığı konusunda resmi açıklama yapılmadı.

 

İki üst düzey yönetici gözaltına alındı

Görüntülerin ortaya çıkmasından kısa süre önce Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi, iki önemli kamu kuruluşunun yöneticisi hakkında gözaltı işlemi uygulandığını duyurdu. Kazakistan Ulusal Refah Fonu Samruk-Kazyna Yönetim Kurulu Başkanı Nurlan Jakupov ile Kazakistan Demiryolları Yönetim Kurulu Başkanı Eljas Otınşiyev’in 11 Kasım’da yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Operasyon kapsamında başka kişilerin de gözaltına alındığı bildirildi.

 

Paralar operasyonla bağlantılı mı?

Yerel basında, bavulların soruşturma sırasında delillerden kurtulmak amacıyla pencereden atılmış olabileceği iddia edildi. Bazı haberlerde soruşturmaya konu olduğu öne sürülen tutarın 80 milyon dolara kadar çıkabileceği de ileri sürüldü. Ancak yetkililer, bulunan paraların gözaltındaki yöneticilerle bağlantılı olduğunu doğrulamadı. İddia edilen tutara ilişkin de resmi açıklama yapılmadı.

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