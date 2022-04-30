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Yerel Pazarda yürürken boynundan bıçaklandı
Yerel

Pazarda yürürken boynundan bıçaklandı

Tekirdağ'da pazarda yürüyen adam boynundan bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 14:53:00 -
Pazarda yürürken boynundan bıçaklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köprübaşı mevkiindeki pazarda dolaşan Erhan Kalyoncu, kendisini takip eden husumetlisi Halil Karaca tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

29 yaşındaki genç boynundan yaralanırken, saldırgan Karaca ortadan kayboldu.

Yaralanan Kalyoncu, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kalyoncu'nun sağlık durumu iyi.

DHA'nın haberine göre polis ekipleri ise Karaca'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilen şüpheli adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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