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Gündem Paraların toplandığı gören davulcu, davulu kırıp içini parayla doldurdu
Gündem

Paraların toplandığı gören davulcu, davulu kırıp içini parayla doldurdu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Paraların toplandığı gören davulcu, davulu kırıp içini parayla doldurdu

Iğdır'da düzenlenen bir düğünde üzerine atılan paraları toplamaya çalışan davulcu, paraların çocuklar tarafından alındığını görünce hemen davulunu kırarak paraları davulun içine topladı.

Iğdır'da gerçekleştirilen bir düğünde ilginç anlar yaşandı. Düğün sırasında vatandaşlar tarafından davulun üzerine atılan paraları toplamaya çalışan davulcu, paraların çevrede bulunan çocuklar tarafından alınması üzerine farklı bir yöntem izledi.

Davulcu, elindeki davulu kırarak içine düşen paraları toplamaya başladı. Düğüne katılanların bakışları arasında yaşanan olay herkesi güldürdü.

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