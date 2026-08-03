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32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

Sezona yıldız transferlerle giriş yapan Fenerbahçe, Alman ekibi Borussia Dortmund'da oynayan Serhou Guirassy ile prensip anlaşmasına vardı.

#1
Foto - 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

​İşte transfer haberleri ve iddiaları:​

#2
Foto - 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

Beşiktaş'tan ayrılan Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu. Deneyimli orta saha, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile 2 yıllık anlaşma sağladı. İmzalar bu hafta içinde atılacak.

#3
Foto - 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

Beşiktaş, U23 kontenjanına uygun sağ kanat arıyor. Siyah-beyazlılar, Al Nassr forması giyen Angelo'yu gündemine alırken piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcu için son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano verecek. (FANATİK)

#4
Foto - 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

Championship'te geçtiğimiz sezon şampiyon olan ve Premier Lig'e geri dönen Coventry City ile birlikte Ipswich Town Sidiki Cherif'in durumunu takip ediyor.

#5
Foto - 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

Göztepe, Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Günay Güvenç'le ilgili görüşmelerini hızlandırdı.

#6
Foto - 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mauro Icardi, Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlılar, bu öneriyi kabul etmeyip Arjantinli yıldızı veto etti. (SABAH)

#7
Foto - 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

FENERBAHÇE, GUIRASSY İLE EL SIKIŞTI

#8
Foto - 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için önemli bir isme yöneldi.

#9
Foto - 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

8+2 MİLYON EURO MAAŞ

#10
Foto - 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

Borussia Dortmund forması giyen golcü oyuncu Serhou Guirassy ile yıllık 8+2 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına vardı.

#11
Foto - 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

Fenerbahçe yönetimi, Alman ekibi Borussia Dortmund ile bonservis görüşmelerini de sürdürüyor.

#12
Foto - 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

DORTMUND'A İKNA PLANI DA BELLİ

#13
Foto - 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

Sarı-lacivertlilerin, değeri 32 milyon euro olan transferi iki taksit halinde ödenecek 30 milyon euro ve performansa bağlı bonuslarla tamamlamayı hedeflediği belirtildi. (AKŞAM)

#14
Foto - 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibini 15 milyon euro bonservise ikna etmesi halinde milli futbolcu sözleşmeye imza atacak. ​(FOTOMAÇ)/ kaynak: haber7

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