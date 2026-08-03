32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı!
Sezona yıldız transferlerle giriş yapan Fenerbahçe, Alman ekibi Borussia Dortmund'da oynayan Serhou Guirassy ile prensip anlaşmasına vardı.
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Sezona yıldız transferlerle giriş yapan Fenerbahçe, Alman ekibi Borussia Dortmund'da oynayan Serhou Guirassy ile prensip anlaşmasına vardı.
İşte transfer haberleri ve iddiaları:
Beşiktaş'tan ayrılan Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu. Deneyimli orta saha, Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile 2 yıllık anlaşma sağladı. İmzalar bu hafta içinde atılacak.
Beşiktaş, U23 kontenjanına uygun sağ kanat arıyor. Siyah-beyazlılar, Al Nassr forması giyen Angelo'yu gündemine alırken piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı futbolcu için son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano verecek. (FANATİK)
Championship'te geçtiğimiz sezon şampiyon olan ve Premier Lig'e geri dönen Coventry City ile birlikte Ipswich Town Sidiki Cherif'in durumunu takip ediyor.
Göztepe, Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Günay Güvenç'le ilgili görüşmelerini hızlandırdı.
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Mauro Icardi, Beşiktaş'a önerildi. Siyah-beyazlılar, bu öneriyi kabul etmeyip Arjantinli yıldızı veto etti. (SABAH)
FENERBAHÇE, GUIRASSY İLE EL SIKIŞTI
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için önemli bir isme yöneldi.
8+2 MİLYON EURO MAAŞ
Borussia Dortmund forması giyen golcü oyuncu Serhou Guirassy ile yıllık 8+2 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına vardı.
Fenerbahçe yönetimi, Alman ekibi Borussia Dortmund ile bonservis görüşmelerini de sürdürüyor.
DORTMUND'A İKNA PLANI DA BELLİ
Sarı-lacivertlilerin, değeri 32 milyon euro olan transferi iki taksit halinde ödenecek 30 milyon euro ve performansa bağlı bonuslarla tamamlamayı hedeflediği belirtildi. (AKŞAM)
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe için geri sayıma geçti. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibini 15 milyon euro bonservise ikna etmesi halinde milli futbolcu sözleşmeye imza atacak. (FOTOMAÇ)/ kaynak: haber7
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