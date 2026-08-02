Yeni Zelanda 5.6 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı
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Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde yer alan Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Yaklaşık 52,8 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.