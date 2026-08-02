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Dünya Yeni Zelanda 5.6 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı
Dünya

Yeni Zelanda 5.6 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

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Yeni Zelanda 5.6 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde yer alan Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Yaklaşık 52,8 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

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