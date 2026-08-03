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Gündem "Türkiye, şu anda dünyada kimsede olmayan çok etkin silahlar üretti. Bunu sadece birkaç kişi biliyor."
Gündem

"Türkiye, şu anda dünyada kimsede olmayan çok etkin silahlar üretti. Bunu sadece birkaç kişi biliyor."

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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"Türkiye, şu anda dünyada kimsede olmayan çok etkin silahlar üretti. Bunu sadece birkaç kişi biliyor."

Yeni Akit Gazetesi Yazarı İdris Günaydın, "Bir Tanrıkulundan Dinlediklerim" başlıklı yazısında, savunma alanında üst düzey görev yaptığını belirttiği bir kişinin Türkiye'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerini okurlarıyla paylaştı. Günaydın, Türkiye'nin dünyada benzeri olmayan yeni savunma sistemleri geliştirdiğini ve bunun çok sınırlı sayıda kişi tarafından bilindiğini aktardı.

Yeni Akit Gazetesi Yazarı İdris Günaydın, bugünkü "Bir Tanrıkulundan Dinlediklerim" başlıklı köşe yazısında, savunma alanında üst düzey görev yaptığını belirttiği bir isimle yaptığı görüşmeden dikkat çeken bölümleri kaleme aldı.

Günaydın, yazısında görüştüğü kişinin kimliğini, makamını ve görev yaptığı kurumu açıklamayacağını belirterek, aktardığı bilgilerin kamuoyunun değerlendirmesine sunulduğunu ifade etti.

"2028'e kadar Türkiye çok tahrik edilecek"

Günaydın'ın aktardığı değerlendirmelerde, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte yoğun baskılarla karşı karşıya kalacağı ancak bu sürecin siyasi yöntemlerle yönetileceği ifade edildi.

Yazıda yer alan değerlendirmeye göre:

"2028 yılına kadar Türkiye çok tahrik edilecek ancak bunu siyaseten savuşturacak. Asıl dönüm noktası ise 2028 yılında yaşanacak."

"Asıl mücadele içeride"

İdris Günaydın'ın köşesinde yer verdiği değerlendirmelerde, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu mücadelenin yalnızca dış kaynaklı olmadığına da dikkat çekildi.

Yazıda, devlet içerisindeki bazı yapıların da Türkiye açısından risk oluşturduğu ifade edilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir mücadele yürüttüğü belirtildi.

"Dünyada eşi olmayan silahlar üretildi"

Yazının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise savunma sanayisine ilişkin değerlendirmeler oldu.

İdris Günaydın'ın aktardığı ifadelerde şu değerlendirmeye yer verildi:

"Türkiye, şu anda dünyada kimsede olmayan çok etkin silahlar üretti. Bunu sadece birkaç kişi biliyor."

Günaydın, bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmasına izin verilmediğini belirterek, aktardığı bilgilerin bununla sınırlı olduğunu ifade etti.

"Okuyucular kendi değerlendirmesini yapsın"

Yazısının sonunda görüştüğü kişinin aktardığı bilgileri sansürleyerek kaleme aldığını belirten İdris Günaydın, okuyucuların kendi değerlendirmelerini yapabilecekleri kadarını paylaşmayı tercih ettiğini vurguladı.

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