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Gündem Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şok cevap! Bizden ne istiyorsunuz sorusuna öyle bir cevap verdi ki sosyal medyada viral oldu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şok cevap! Bizden ne istiyorsunuz sorusuna öyle bir cevap verdi ki sosyal medyada viral oldu

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile küçük Ömer arasında geçen samimi ve babacan diyalog, Dijital Tehlikeler karşısında evlatlarımızı muhafaza etmenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Roblox ve sosyal medya kısıtlamalarına ilişkin soru soran minik Ömer, Bakan Tekin'in şefkat dolu ve ikna edici açıklamalarının ardından yapılan kısıtlamalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dijital platformların ve sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine karşı mücadele eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Roblox kısıtlamasını soran minik Ömer ile gerçekleştirdiği samimi diyalogda önemli açıklamalarda bulundu. Çocukların küresel odakların değil, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Tekin'in babacan açıklamaları minik Ömer'i ikna etti.

Sosyal medya ve dijital platformlardaki ahlaki erozyona kalkan olan kararlı adımlar hakkında konuşan Bakan Tekin, çocukları hedef alan kirli odaklara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Süper! Biz sizden ne istiyoruz biliyor musunuz? Biz, siz bizim çocuğumuz olun istiyoruz. Sosyal medya, sanal medya, yazılımcılar, başka yerlerde bu oyunu planlayan kişilerin çocukları değil... Onların istediği gibi yetişen çocuklar değil, bizim toplumumuzun, bizim insani değerlerimizin, bizim ahlaki değerlerimizin kazandırıldığı çocuklar olarak yetişmenizi istiyoruz."

 

Masum Çocuklarımızı Sanal Kirlilikten Koruyacağız!

Platformlardaki kirliliğin çocuklar için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirten Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü orası sizin gibi saf, temiz, dürüst, ahlaklı çocukların çok çabuk şekilde bozuldukları bir alana dönüştü. O kadar çok fazla kirlilik var ki masum bir şekilde bir yere tıkladığınızda birdenbire karşınıza sizi, arkadaşlarınızı, öğretmeninizi, annenizi, babanızı, kardeşlerinizi zor durumda bırakacak bir sürü içerikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Biz sizi çok sevdiğimiz için, biz sizi korumak istediğimiz için biz diyoruz ki; siz doğruyla yanlışı ayırt edinceye kadar, sizi kandırmak isteyen insanların tuzaklarına düşmemeyi öğreninceye kadar bu işlere siz girmeyin istiyoruz. Tamam mı Ömerciğim?"

Küçük Ömer'in "Tamam hocam" diyerek ikna olmasının ardından Bakan Tekin'in "İkna oldun değil mi?" sorusuna "Evet" cevabı veren Ömer, platformların kapatılmasından sevinç duyduğunu belirterek Bakan Tekin'e teşekkür etti.

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