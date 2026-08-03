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Gündem İstanbul’da yoğun sis ulaşımı vurdu! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı
Gündem

İstanbul’da yoğun sis ulaşımı vurdu! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Sirkeci-Harem arabalı vapur seferi iptal edilirken İstanbul Boğazı uluslararası gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı.

İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresini kaplayan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.

 

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, İstanbul Boğazı'nda etkili olurken görüş mesafesi azaldı. Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra boğaz boyunca da görüldü. Sis sebebiyle Sirkeci-Harem arabalı vapuru iptal olurken, Şehir Hatları seferinin iptal olmadığı öğrenildi.

 

Şehir içi denizden ulaşımda Sirkeci-Harem seferi hariç iptallere sebep olmayan sis uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyeti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.

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