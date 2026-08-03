  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pakistan'da mitinge canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Irak'ta sıcaklar felaket getirdi! Mühimmat deposu patladı, ticari depo kül oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şok cevap! Bizden ne istiyorsunuz sorusuna öyle bir cevap verdi ki sosyal medyada viral oldu Süleyman Soylu’dan dikkat çeken çıkış! “Türkiye’nin iç tehdidi olamaz” Sebte kıyılarında korkunç bilanço! Göçmen akınında 72 kişi hayatını kaybetti Aidat borcu tartışması kanlı bitti! Apartman yöneticisi karnından bıçaklandı Etimesgut Belediyesi'ndeki soruşturmada sıcak gelişme! Erdal Beşikçioğlu tutuklama talebiyle hakim karşısında! İki helikopter için arama başlatıldı! Alevlere müdahale ederken havada çarpıştılar ‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak Siyonistlerden önce imza sonra itiraz Terör devleti dansöz gibi kıvırdı
Gündem Terörsüz Türkiye sürecinde iktidara kurulan tuzaklar! "En küçük hata ağır sonuç doğurabilir"
Gündem

Terörsüz Türkiye sürecinde iktidara kurulan tuzaklar! "En küçük hata ağır sonuç doğurabilir"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Terörsüz Türkiye sürecinde iktidara kurulan tuzaklar! "En küçük hata ağır sonuç doğurabilir"

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ramazan Topdemir, "Terörsüz Türkiye Sürecinde İktidara Kurulan Tuzaklara Dair Notlar" başlıklı yazısında, yürütülen sürecin hassasiyetine dikkat çekerek, geçmişte yaşanan tecrübeler ışığında dikkat edilmesi gereken başlıkları sıraladı.

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ramazan Topdemir, bugünkü köşe yazısında "Terörsüz Türkiye Sürecinde İktidara Kurulan Tuzaklara Dair Notlar" başlığıyla, yürütülen sürecin kritik aşamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Topdemir, sürecin olumlu bir başlangıç olduğunu belirtirken, geçmişte yaşanan tecrübelerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bahçeli'nin kararlılığına dikkat çekti

Ramazan Topdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 14 Kasım 2024 tarihinde yaptığı görüşmeye değinerek, Bahçeli'nin süreç konusundaki iradesini o tarihte net şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Topdemir, bu kararlılığın bugün de sürdüğünü belirterek, sürecin başarıya ulaşabilmesi için dikkatli hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Süreci yürüten isimleri sıraladı

Yazısında sürecin koordinasyonunda görev alan isimlere de yer veren Topdemir, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın süreçte öne çıkan isimler olduğunu ifade etti.

Topdemir, bu isimlerin yürüttükleri görüşmeler sonrasında konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiklerini belirtti.

"En küçük hata ağır sonuç doğurabilir"

Topdemir, sürecin son derece hassas olduğunu belirterek, atılacak her adımın çok dikkatli planlanması gerektiğini vurguladı.

1978 yılından bugüne kadar yaşanan sosyal, kültürel ve tarihsel gelişmelerin iyi analiz edilmesinin önemine işaret eden Topdemir, yapılacak en küçük hesap hatasının ağır siyasi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Çözüm süreci örneğini hatırlattı

Ramazan Topdemir, yazısında geçmişte yürütülen çözüm sürecine de değindi.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda seslendirilen "Negri Daye (Ağlama Anne)" ezgisine dikkat çeken Topdemir, söz konusu eserin arka planının yeterince bilinmediğini belirterek, benzer hataların tekrarlanmaması gerektiğini kaydetti.

"Yasa tek başına çözüm olmaz"

Topdemir, örgüt ve uzantılarının uzun yıllardır dile getirdiği bazı taleplerin toplumda nasıl algılandığının da doğru analiz edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kürt meselesinin yalnızca yasal düzenlemelerle çözülemeyeceğini belirten Topdemir, bölge halkının sosyolojisinin ve beklentilerinin doğru okunmasının önemine dikkat çekti.

"Sürecin bütün boyutları birlikte değerlendirilmeli"

Yazısını değerlendirmeyle tamamlayan Ramazan Topdemir, Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca bugünün şartlarıyla değil, geçmişten bugüne uzanan tüm boyutlarıyla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Topdemir, sürecin başarıya ulaşabilmesi için tarihi, sosyolojik ve siyasi dinamiklerin birlikte değerlendirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye Yüzyılı’nın En Önemli Sınavı Terörsüz Türkiye’nin Yasal Zemini "Çerçeve Yasa"
Türkiye Yüzyılı’nın En Önemli Sınavı Terörsüz Türkiye’nin Yasal Zemini “Çerçeve Yasa”

Okur Postası

Türkiye Yüzyılı’nın En Önemli Sınavı Terörsüz Türkiye’nin Yasal Zemini “Çerçeve Yasa”

Terörsüz Türkiye'de hareketli hafta: DEM heyeti yeni İmralı’da!
Terörsüz Türkiye'de hareketli hafta: DEM heyeti yeni İmralı’da!

Gündem

Terörsüz Türkiye'de hareketli hafta: DEM heyeti yeni İmralı’da!

Terörsüz Türkiye ve ‘Bi xêr hatî aştî’ (Hoş Geldin Barış)
Terörsüz Türkiye ve ‘Bi xêr hatî aştî’ (Hoş Geldin Barış)

Gündem

Terörsüz Türkiye ve ‘Bi xêr hatî aştî’ (Hoş Geldin Barış)

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Umutlu

Kürt sorunu nedir?sorun ne ?biri çıksın anlatsın ...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23