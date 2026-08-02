Zayıflatan kür: Haşlanmış limon suyu! Her günü iç, hata yapma: Etkili olan içecek: Kısa sürede bıçak gibi kesti...

Vücudun gün içinde ihtiyacı olan tüm enerjiyi karşılayan haşlanmış limon, aynı zamanda da zayıflatıyor! İşte hızlı ve doğal bir yolla kilo vermenizi sağlayacak haşlanmış limon kürü…

Limonun haşlanmış olmasının nedeni midenize zarar vermemesidir. Çünkü hassas midesi olanlar limonu çiğ tüketirse, mide ağrısını tetikliyor. Üstelik besleyici ve bağırsaklardaki bakterileri yok ettiği için vücudunuzda botoks etkisi yaratacak bir kür!

Haşlanmış limon kürü için malzemeler:

•2-3 cm lik zencefil parçası

•5 adet limon.

•4-5 diş sarımsak.

•2 litre su.

Hazırlanışı:

•Haşlanmış limon içeceği için ilk yapmanız gereken limonların kabuklarını soyun ve suyunu sıkın.

•Posasını ve kabuklarını atmayın.

•Ardından sarımsak ve zencefili blendır yardımıyla parçalayın.

•Limon suyunu, ve blendırdan geçirdiğiniz malzemeleri tencereye ekleyip iyice karıştırın.

•Ayrı bir tencerede ise 2 litre suyu kaynatın.

•Atmadığınız limon kabuklarını ve posasını ekleyerek kaynatın.

•Su kaynamaya başladığında, üzerine limon suyundan elde edilen karışımı ve posasını ekleyerek karıştırın.

•10 dakika sonra tencerenin kapağını kapatarak, soğumaya bırakınız.

Haşlanmış limonun mucizevi faydaları…

•Sabah uyandıktan hemen sonra 1 su bardağı haşlanmış limon suyunu düzenli olarak tükettiğinizde, vücuttaki yağ yakımını hızlandırır ve böylelikler zayıflamayı destekler. Böylece hızlı ve doğal bir şekilde fazla kilolarınızdan kurtulursunuz.

•Limonda bulunan mineraller de midenizi rahatlatır, sindirim sistemini güçlendirir. Oluşan hazımsızlık veya kabızlık gibi durumlarda tüketilmesi halinde rahatlatıcı faydaları bulunur.

•Midede oluşan gastrit veya ülser gibi hastalıkları olan kişilerin düzenli olarak tüketmesi halinde ağrılarında azalma görülür.

•Tansiyon yükselmesi durumunda, haşlanmış limon kullanımı tansiyon seviyesini normale döndürür.

•Haşlanmış limonun kabuklarını her akşam yatağa girmeden önce cildimize uygulamamız halinde, cildimizdeki çatlaklıklar ve lekeleri tedavi edici özelliği de bulunmaktadır.

•Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

•Vücudu mikroplardan korur.

•Kemik sağlığına oldukça faydalıdır.

•Saçlara uygulandığında, yapısını güçlendirir.

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