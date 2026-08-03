  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terörsüz Türkiye ve ‘Bi xêr hatî aştî’ (Hoş Geldin Barış) İran'dan ABD'ye Hürmüz uyarısı! İmzalanan mutabakat zaptına uyacaksınız! Zikir çekti diye hedef aldılar! Derin Mermerci'den tepki: "Çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' çekiyor" Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya Ukrayna'nın ulaşım altyapısına saldırı düzenledi Ertuğrul Özkök'e soruşturma! Cumhurbaşkanı'na hakaretten hesaba çekiliyor! Hürmüz Boğazı'nda tarihi uzlaşma! Arakçi: Müzakerelerde son aşamaya gelindi Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması Pakistan'da mitinge canlı bomba saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Irak'ta sıcaklar felaket getirdi! Mühimmat deposu patladı, ticari depo kül oldu! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şok cevap! Bizden ne istiyorsunuz sorusuna öyle bir cevap verdi ki sosyal medyada viral oldu
Gıda Ağrı Dağı eteklerinde yetişiyor! Tescil yolunda
Gıda

Ağrı Dağı eteklerinde yetişiyor! Tescil yolunda

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ağrı Dağı eteklerinde yetişiyor! Tescil yolunda

Doğubayazıt’a özgü kekiğin coğrafi işaretle korunması için çalışma başlatıldı...

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı ve Korhan Yaylası eteklerinde doğal olarak yetişen kekik, coğrafi işaretle geleceğe taşınacak. Serhat Kalkınma Ajansı’nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Doğubayazıt Kekiği: Doğal Mirasın Tescili ve Geleceğe Taşınması" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi, Ajans Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can arasında imzalandı.

 

Faaliyet ile Ağrı Dağı ve Korhan Yaylası eteklerinde doğal olarak yetişen Doğubayazıt Kekiği’nin coğrafi işaret tescil sürecinin tamamlanması, ayırt edici özelliklerinin bilimsel verilerle ortaya konulması ve üretim standartlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda üretim alanlarında saha çalışmaları gerçekleştirilecek, üreticilerle görüşmeler yapılacak, laboratuvar analizleri tamamlanacak ve elde edilen veriler doğrultusunda coğrafi işaret başvuru dosyası hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulacaktır. Üreticilere ayrıca coğrafi işaret sistemi, doğru hasat, kurutma, depolama, kalite yönetimi ve izlenebilir üretim konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek.

 

Faaliyet sonucunda Doğubayazıt Kekiği’nin özgün niteliklerinin korunması, ürün kalitesinin standartlaştırılması ve katma değerinin artırılması amaçlanıyor. Coğrafi işaret tesciliyle ürünün ulusal ölçekte bilinirliğinin yükseltilmesi, üreticilerin gelir imkanlarının geliştirilmesi, doğal kekik alanlarının sürdürülebilir biçimde korunması ve Doğubayazıt’ın tarımsal, gastronomik ve turistik marka değerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yaylada başlayan lezzet sofralara ulaşıyor
Yaylada başlayan lezzet sofralara ulaşıyor

Gıda

Yaylada başlayan lezzet sofralara ulaşıyor

Sakın hemen atmayın! Filizlenen soğan yenir mi?
Sakın hemen atmayın! Filizlenen soğan yenir mi?

Kadın - Aile

Sakın hemen atmayın! Filizlenen soğan yenir mi?

Aman dikkat bu belirtiler varsa zehirleyebilir! Filizlenen patates yenir mi?
Aman dikkat bu belirtiler varsa zehirleyebilir! Filizlenen patates yenir mi?

Kadın - Aile

Aman dikkat bu belirtiler varsa zehirleyebilir! Filizlenen patates yenir mi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23