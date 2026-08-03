Türkiye'ye akın ettiler: Türkiye'ye en çok gelen turistler, belli oldu! En çok tatilci gönderen ülkeler

Türkiye'ye gelen onlar, Türkiye'den vazgeçmedi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı ikinci çeyrek verilerine göre, Türkiye yılın ilk altı ayında 25 milyon 759 bin ziyaretçi ağırlarken, en büyük kaynak pazar yine Rusya Federasyonu oldu. Ocak-Haziran döneminde Türkiye'yi ziyaret eden 2 milyon 650 bin Rus turist, özellikle Akdeniz destinasyonlarına yönelik yoğun ilgisiyle Türkiye turizminin lokomotif gücü olmayı sürdürdü.