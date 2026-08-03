  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kalleş Siyonist ateşkese rağmen ölüm saçıyor 24 saatte 19 şehit Şehirlerarası yolculukta yeni dönem başlıyor: Otobüsler artık bu şehirlerde durmayacak Aşiret düğünü böyle olur: Bavul bavul altın taşıdılar! Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Sebebi duyanları şaşırttı.. Uzun ömürün sırrı sofranızda Hava savunma sistemi devreye girdi: Azrail lakaplı İHA düşürüldü Enerji verecek: Genç kalmak için hazırlanıyor! Simge olan NAD tedavisi ne işe yarar? Bugün herkes merak ediyor CHP'den makyajlı belediyecilik! Bir bank koyarak göz boyadılar: Vatandaş kapalı durak istiyor 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı! Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası: Harmandalı tarlaları!
Kültür Sanat
9
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye akın ettiler: Türkiye'ye en çok gelen turistler, belli oldu! En çok tatilci gönderen ülkeler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Türkiye'ye akın ettiler: Türkiye'ye en çok gelen turistler, belli oldu! En çok tatilci gönderen ülkeler

Türkiye'ye gelen onlar, Türkiye'den vazgeçmedi! 2026'nın ilk yarısında en çok turist gönderen ülkeler açıklandı; zirvenin sahibi yine şaşırtmadı. Küresel turizm hareketliliğinde yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye yine milyonlarca turisti ağırladı, en güçlü turizm pazarlarında sıralama değişmedi. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya liderliği bırakmazken, Almanya ve Birleşik Krallık ilk üçteki yerini korudu.

#1
Foto - Türkiye'ye akın ettiler: Türkiye'ye en çok gelen turistler, belli oldu! En çok tatilci gönderen ülkeler

Türkiye'ye gelen onlar, Türkiye'den vazgeçmedi! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı ikinci çeyrek verilerine göre, Türkiye yılın ilk altı ayında 25 milyon 759 bin ziyaretçi ağırlarken, en büyük kaynak pazar yine Rusya Federasyonu oldu. Ocak-Haziran döneminde Türkiye'yi ziyaret eden 2 milyon 650 bin Rus turist, özellikle Akdeniz destinasyonlarına yönelik yoğun ilgisiyle Türkiye turizminin lokomotif gücü olmayı sürdürdü.

#2
Foto - Türkiye'ye akın ettiler: Türkiye'ye en çok gelen turistler, belli oldu! En çok tatilci gönderen ülkeler

ALMANYA İKİNCİ SIRADA. Türkiye'nin en köklü ve istikrarlı turizm pazarlarından Almanya, ilk altı ayda 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı.

#3
Foto - Türkiye'ye akın ettiler: Türkiye'ye en çok gelen turistler, belli oldu! En çok tatilci gönderen ülkeler

Alman turistlerin Türkiye'ye yönelik ilgisi, uzun yıllardır devam eden güçlü pazar bağını bir kez daha ortaya koydu.

#4
Foto - Türkiye'ye akın ettiler: Türkiye'ye en çok gelen turistler, belli oldu! En çok tatilci gönderen ülkeler

BİRLEŞİK KRALLIK İLK ÜÇTEKİ YERİNİ KORUYOR . .

#5
Foto - Türkiye'ye akın ettiler: Türkiye'ye en çok gelen turistler, belli oldu! En çok tatilci gönderen ülkeler

Birleşik Krallık ise 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sıradaki yerini korudu. Son yıllarda kültür, gastronomi ve şehir turizmine yönelik artan ilginin de etkisiyle Birleşik Krallık pazarı, Türkiye'nin en hızlı gelişen kaynak pazarları arasında yer almaya devam ediyor

#6
Foto - Türkiye'ye akın ettiler: Türkiye'ye en çok gelen turistler, belli oldu! En çok tatilci gönderen ülkeler

İlk altı aylık veriler, Türkiye'nin ana kaynak pazarlarını korurken turizmde nitelikli büyüme hedefini de sürdürdüğünü gösterdi.

#7
Foto - Türkiye'ye akın ettiler: Türkiye'ye en çok gelen turistler, belli oldu! En çok tatilci gönderen ülkeler

Ortalama kalış süresinin 10,01 geceye yükselmesi ve kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıkması, ziyaretçi başına ekonomik değerin arttığını ortaya koydu.

#8
Foto - Türkiye'ye akın ettiler: Türkiye'ye en çok gelen turistler, belli oldu! En çok tatilci gönderen ülkeler

İlk altı ayda elde edilen 25 milyar 746 milyon dolarlık turizm geliri de Türkiye'nin güçlü pazar yapısını koruduğunu gösteren en önemli göstergelerden biri oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'a peş peşe güvence! Üç ülke: ABD'nin saldırısına katılmayacağız
Dünya

İran'a peş peşe güvence! Üç ülke: ABD'nin saldırısına katılmayacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İngiltere, Bulgaristan ve Ukrayna'nın son 24 saat içinde Tahran ile temasa geçerek, ABD'nin ..
FETÖ’cü alçak enselenmeden önce bakın neler yapmış: Adım adım takip
Gündem

FETÖ’cü alçak enselenmeden önce bakın neler yapmış: Adım adım takip

15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer alan firari FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin i..
'Çakma komserin' aylık geliri dudak uçuklattı! Tüm beyanları unutun, bu başka...
Gündem

'Çakma komserin' aylık geliri dudak uçuklattı! Tüm beyanları unutun, bu başka...

Gözaltına alınan CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aylık geliri ve dudak uçuklatan serveti ortaya çıktı. Aylık kazancı..
Hani bunlar ölenin arkasından konuşmuyordu! Simge Fıstıkoğlu üstad Mısıroğlu’na saldırdı
Gündem

Hani bunlar ölenin arkasından konuşmuyordu! Simge Fıstıkoğlu üstad Mısıroğlu’na saldırdı

Geçtiğimiz aylarda Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen “Niyet Ettim Örtünmeye, Emrin Başım Üstüne” programında çocukların tese..
Zayıflatan kür: Haşlanmış limon suyu! Her günü için etkili olan içecek
Kadın - Aile

Zayıflatan kür: Haşlanmış limon suyu! Her günü için etkili olan içecek

Bir doğa harikası olan limonun faydalarını saymakla bitiremeyiz. Kısa süreli hızlı biçimde etkili olan haşlanmış limonlu su her gün içilerek..
Kız öğrenciye ahlaksız teklif! Polisten kaçamadı
Gündem

Kız öğrenciye ahlaksız teklif! Polisten kaçamadı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, bir kız öğrenciye sözlü olarak cinsel tacizde bulunan şüpheli, emniyet güçlerinin hızlı takibi sonucu yakalanar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23