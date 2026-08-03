Türkiye'ye akın ettiler: Türkiye'ye en çok gelen turistler, belli oldu! En çok tatilci gönderen ülkeler
Türkiye'ye gelen onlar, Türkiye'den vazgeçmedi! 2026'nın ilk yarısında en çok turist gönderen ülkeler açıklandı; zirvenin sahibi yine şaşırtmadı. Küresel turizm hareketliliğinde yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye yine milyonlarca turisti ağırladı, en güçlü turizm pazarlarında sıralama değişmedi. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya liderliği bırakmazken, Almanya ve Birleşik Krallık ilk üçteki yerini korudu.