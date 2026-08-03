Samsun'da yolcu otobüsü şarampole uçtu! 21 kişi yaralandı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde özel halk otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında özel halk otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüste bulunan 21 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.45 sıralarında Çarşamba ilçesi Ambarköy mevkisinde meydana geldi.
Direksiyon hakimiyetini kaybetti
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Öz yönetimindeki 55 ATT 114 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çarşamba Özel Halk Otobüsü, Çarşamba ilçesinden Samsun kent merkezi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada otobüste bulunan 21 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çok sayıda ekip sevk edildi
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine;
- Sağlık ekipleri,
- İtfaiye ekipleri,
- Polis ekipleri,
- Jandarma ekipleri
sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otobüs vinçle kaldırıldı
Kaza nedeniyle şarampole devrilen özel halk otobüsü, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Polis ekipleri, kurtarma çalışmaları sırasında karayolunda güvenlik önlemi alırken, trafik kısa süreli olarak kontrollü şekilde sağlandı.
Soruşturma başlatıldı
Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.