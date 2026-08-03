Ali Karahasanoğlu gerçekleri bir bir ortaya koydu "Bitti" denilen Türkiye şahlanıyor, AK Parti büyümeye devam ediyor

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, "Bitti denilen Türkiye şahlanmış, dağılıyor denilen AK Parti'ye geçen geçene" başlıklı yazısında, Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu ekonomik verileri ve siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Karahasanoğlu, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz algının aksine, ekonomik göstergelerin birçok alanda yükselişe işaret ettiğini belirterek, Türkiye'nin büyümesini somut rakamlarla değerlendirdi.

"Araç sayısı da, devletin geliri de katlandı"

Karahasanoğlu, araç muayene sisteminin yeni ihalesini örnek göstererek, 2004 yılında 552 milyon dolara verilen ihalenin, 2026 yılında 1,7 milyar dolarlık bedelle sonuçlanmasını Türkiye ekonomisinin güçlenmesinin göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.

Nüfus artışıyla araç sayısındaki artışı karşılaştıran Karahasanoğlu, araç sayısındaki yükselişin vatandaşların ekonomik imkanlarının geliştiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Turizm ve havacılıkta dikkat çeken tablo

Yazısında turizm sektörüne de yer veren Karahasanoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgeyi olumsuz etkilemesine rağmen Türkiye'nin turizmde geçen yılın rakamlarını korumasının önemli bir başarı olduğuna dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı'nın 1 Ağustos'ta 289 bin 260 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırmasını da değerlendiren Karahasanoğlu, bu tablonun Türkiye'nin ulaştırma alanındaki başarısını ortaya koyduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin milletvekili sayısı yükseldi

Siyasi tabloya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karahasanoğlu, AK Parti'nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra milletvekili sayısını artırdığına dikkat çekti.

Karahasanoğlu, seçimlerin ardından farklı partilerden çok sayıda milletvekilinin AK Parti saflarına katıldığını, yeni katılımların da gündemde bulunduğunu belirtti.

Belediye başkanlarında da katılım sürüyor

Karahasanoğlu, milletvekillerinin yanı sıra belediye başkanlarının da muhalefet partilerinden ayrılarak AK Parti'ye katıldığını ifade etti.

İstanbul başta olmak üzere birçok il ve ilçede belediye başkanlarının AK Parti'yi tercih ettiğini belirten Karahasanoğlu, bu gelişmelerin siyasi dengelerde önemli değişime işaret ettiğini kaydetti.

"Muhalefet de AK Parti'nin söylemine yaklaşıyor"

Karahasanoğlu, yazısında muhalefetin kullandığı siyasi dilde de dikkat çekici bir değişim yaşandığını ifade etti.

Muhalefet partilerinin dini değerlere yaklaşımında geçmişe göre farklı bir tablo oluştuğunu belirten Karahasanoğlu, bazı siyasi isimlerin kamuoyu önünde ibadetlerini ve dini hassasiyetlerini daha görünür şekilde yaşamalarının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

"AK Parti'nin başarısı"

Yazısını değerlendirmeyle tamamlayan Ali Karahasanoğlu, Türkiye'nin ekonomik göstergeleri ile siyasette yaşanan gelişmeler birlikte ele alındığında ortaya çıkan tablonun AK Parti'nin başarısını ortaya koyduğunu belirtti.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN>>>