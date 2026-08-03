Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası: Harmandalı tarlaları!
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Harmandalı Mahallesi'nde çiçek açan ayçiçeği tarlaları, sarıya bürünen görüntüsüyle hem fotoğraf meraklılarının hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Harmandalı Mahallesi'nde çiçek açan ayçiçeği tarlaları, sarıya bürünen görüntüsüyle hem fotoğraf meraklılarının hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Harmandalı Mahallesi, yaz mevsimiyle birlikte açan ayçiçeklerinin oluşturduğu büyüleyici manzarayla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Sarının en canlı tonlarına bürünen geniş ayçiçeği tarlaları, özellikle fotoğraf tutkunlarına adeta açık hava stüdyosu sunuyor.
Yüzlerini güneşe dönen binlerce ayçiçeğinin oluşturduğu görsel şölen, bölgeden geçen vatandaşların da dikkatini çekiyor. Yeşil ve sarının buluştuğu tarlalar, hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde güneş ışınlarının oluşturduğu altın tonları, ayçiçeği tarlalarında kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Doğal ışığın sunduğu eşsiz atmosfer, fotoğraf sanatçılarına birbirinden özel kareler yakalama fırsatı veriyor.
Derinlik, perspektif ve doğal ışık açısından zengin görüntüler sunan Harmandalı Mahallesi'ndeki ayçiçeği tarlaları, doğa fotoğrafçılığıyla ilgilenenlerin yeni rotalarından biri haline geldi. Bölgeye gelen ziyaretçiler hem bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor hem de doğanın sunduğu huzurlu atmosferin tadını çıkarıyor.
Her yıl yaz aylarında kısa süreliğine en güzel görüntüsüne kavuşan ayçiçeği tarlalarının, önümüzdeki günlerde de fotoğraf meraklılarının ilgisini çekmeye devam etmesi bekleniyor.
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