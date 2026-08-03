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Gündem Bu kez mikrofonu bantlamayı unuttular! Trolleri semirtme ağı ifşa oldu
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Bu kez mikrofonu bantlamayı unuttular! Trolleri semirtme ağı ifşa oldu

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Bu kez mikrofonu bantlamayı unuttular! Trolleri semirtme ağı ifşa oldu

CHP’nin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin ‘mutlak Butlan’ kararıyla iptal edilen CHP’nin 38. olağan kurultayında pavyon köşelerinde dağıttıkları paralarla delegenin iradesini gasp eden Özgür Özel ve ekibi bir kez daha suçüstü oldu. Yeni Parti’nin sosyal medya çalışmalarıyla ilgili düzenlenen bir X yayınında, Faruk Turan adlı kişinin mikrofonu açık kaldı. Grupta yönetici olarak görünen Faruk Turan, iddiaya göre Özgür Özel’e destek veren sosyal medyacılara para dağıtırken sesi yayına yansıdı.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

CHP’nin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesi’nin ‘mutlak Butlan’ kararıyla iptal edilen CHP’nin 38. olan kurultayında pavyon köşelerinde dağıttıkları paralarla delegenin iradesini gasp eden Özgür Özel ve ekibi bir kez daha suçüstü oldu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iade edilmesiyle koltuğundan olan ve koltuk sevdasına ‘Yeni Parti’ adında parti kurarak devam eden Özel ve ekibi algı operasyonları için para dağıtırken yakalandı. Kurulur kurulmaz vatandaşlardan para dilenen Yeni Parti kurmayları algı operasyonları için dağıttıkları parayı kendi ağızlarıyla ifşa ettiler. Yeni Parti’nin sosyal medya çalışmalarıyla ilgili düzenlenen bir X (eski adıyla Twitter) Space yayınında, Faruk Turan adlı kişinin mikrofonu açık kaldı. Grupta yönetici olarak görünen Faruk Turan, iddiaya göre Özgür Özel’e destek veren sosyal medyacılara para dağıtırken sesi yayına yansıdı. Partinin isminin değiştiğinin fakat Özgür Özel ve ekibinin huyunun değişmediğini belirten uzmanlar, vatandaşlardan dilendikleri parayla algı operasyonları çektiklerini ve bunların bütün işlerini troll ağı kurmak olduğunu vurguladı.

 

BU TAM OLARAK REZİLLİKTİR

Konuyla ilgili gazetemize özel açıklamalarda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Melih Gökçek, “Bunun adı rezillik. Cumhuriyet Halk Partisi’nden ayrılarak kurulan Yeni Parti propagandasını tamamen organize troller üzerinden yürütüyor. Ve milyonlarca lira para dağıtıyor. Geçen gün X platformu Sohbet Odalarında suçüstü olarak yakalanmaları bunun bir kanıtı ve sonucudur. Milletten para topladılar, topladıkları parayı kendi aralarında böyle paylaşıyorlar. Yani rezil bir durum” dedi. CHP ve avenelerinin üzerine suç yapışmadığını belirten ve geçtiğimiz yıllarda AK Partiye gönülden destek veren vatandaşları troll olarak yaftalayanları eleştiren Melih Gökçek, “Kendi yaptıklarını başkalarına suç olarak yüklemekte birebirler. Kişi kendinden bilir işi. Bu bütün belediyelerde mevcut. Mesela Ankara Belediyesi’nin beslediği bir troll ordusu var. Bakıyorsunuz takip edenlerin sayısı 5-10’dan sınırlı. Bir sefer, beş sefer kullanıp yeni hesap açıyorlar. İnşallah ciddi bir tahkikat açılırsa isimleriyle birlikte bunların hepsi ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Murat

Bunlar şeytanın ete kemiğe bürünmüş hali.

Şeyh Şamil

Bunların alayını içeri alın
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