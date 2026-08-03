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Gündem Doladırıcılık, taciz, yasa dışı bahis…Siber alçaklığa 93 tutuklama
Gündem

Doladırıcılık, taciz, yasa dışı bahis…Siber alçaklığa 93 tutuklama

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Doladırıcılık, taciz, yasa dışı bahis…Siber alçaklığa 93 tutuklama

15 ilde ’dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik siber çetelere düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93’ü tutuklandı, 55’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93’ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği gibi suçlara yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtilerek, "Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 185 şüpheli yakalandı.

15 ilde ’dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 93’ü tutuklandı, 55’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 15 ilde operasyonlar düzenlendi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, daire başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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