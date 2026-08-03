Trump'ın kararı Tel Aviv'i şaşkına çevirdi! İsrail saldırının durduğunu sosyal medyadan öğrendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik planlanan kapsamlı saldırıları askıya aldığını duyurmasının ardından İsrail basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'a Trump'ın kararına ilişkin önceden herhangi bir bilgi verilmedi.

"Sosyal medya paylaşımından öğrendik"

Haberde yer alan iddiaya göre İsrailli üst düzey yetkililer, Trump'ın kararını diğer kamuoyu gibi sosyal medya paylaşımı üzerinden öğrendi.

Kanal 12'ye konuşan bir İsrailli yetkili, yaşanan süreci şu sözlerle anlattı:

"Saatlerce tam bir belirsizlik içindeydik. Başkan Trump bizi sistemsiz, sisli bir ortamda bıraktı. Üst düzey komutanlar neler olup bittiğini Trump'ın sosyal medya paylaşımından öğrendi."

"Yarı yolda bırakıldığımızı hissettik"

Habere göre İsrail tarafı ilk etapta Trump'ın açıklamasının İran yönetimini yanıltmaya yönelik stratejik bir hamle olabileceğini düşündü.

Ancak ABD'li yetkililerle yapılan temasların ardından Washington'un gerçekten saldırıları askıya aldığı kanaatine varıldığı aktarıldı.

İsrailli bir yetkili, yaşanan hayal kırıklığını şu ifadelerle dile getirdi:

"Hissettiğimiz şey, yarı yolda bırakıldığımızdı."

"Trump'ın planını anlayamıyoruz"

Haberde görüşlerine yer verilen bir başka İsrailli yetkili ise belirsizliğin sürdüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tüm kaynaklarımızı tek bir cepheye ayırdık. Ardından boş yere yüksek alarm durumunda kaldığımızı fark ettik. Başkanın nihai planının ne olduğunu anlayamıyoruz."

İsrail alarm seviyesini düşürmedi

Habere göre Tel Aviv yönetimi, Trump'ın ilerleyen süreçte yeniden fikir değiştirebileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak orduyu yüksek alarm seviyesinde tutmaya devam ediyor.

İsrail güvenlik birimlerinin olası yeni gelişmelere karşı hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Trump saldırıları askıya aldığını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ile bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşı sağlandığını belirterek planlanan saldırıları askıya aldığını duyurmuştu.

Trump, anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık kalmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasını içerdiğini ifade etmiş, İsrail'in de bu yaklaşımı desteklediğini söylemişti.

Daha önce ABD ve İsrail'in İran'ın enerji altyapısına yönelik kapsamlı bir askeri operasyon hazırlığında olduğu yönünde haberler uluslararası basına yansımıştı.