  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aşiret düğünü böyle olur: Bavul bavul altın taşıdılar! Kuyruk yağının hiç duymadığınız 6 faydası: Sebebi duyanları şaşırttı.. Uzun ömürün sırrı sofranızda Hava savunma sistemi devreye girdi: Azrail lakaplı İHA düşürüldü Enerji verecek: Genç kalmak için hazırlanıyor! Simge olan NAD tedavisi ne işe yarar? Bugün herkes merak ediyor CHP'den makyajlı belediyecilik! Bir bank koyarak göz boyadılar: Vatandaş kapalı durak istiyor 32 milyonluk transfer : Fenerbahçe yıldız oyuncuyla el sıkıştı! Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası: Harmandalı tarlaları! Seyahat 3 bin 946 deniz mili sürecek İlk yerli ve milli lokomotif Tanzanya yolcusu
Kültür Sanat
5
Yeniakit Publisher
Türkiye'nin kasasını doldurduar: Turistler en çok ona para harcadı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Türkiye'nin kasasını doldurduar: Turistler en çok ona para harcadı!

Türkiye'ye gelen turistler yılın ilk yarısında yaklaşık 5,9 milyar dolar bırakırken, en çok neye harcama yaptıkları da belli oldu.

#1
Foto - Türkiye'nin kasasını doldurduar: Turistler en çok ona para harcadı!

Türkiye'ye gelen turistlerin yeme içme kategorisindeki harcamaları bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre, yaklaşık yüzde 9 artarak 5 milyar 904 milyon 388 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk yarısında 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar turizm geliri elde edildi.

#2
Foto - Türkiye'nin kasasını doldurduar: Turistler en çok ona para harcadı!

"ONLARCA LEZZET TURİSTLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU" Bu gelirlerin detaylarına bakıldığında, turistlerin ülkede en fazla "yeme içme" harcaması gerçekleştirdiği görüldü. Dönerden pideye, lahmacundan ev yemeklerine farklı bölgelerdeki onlarca lezzet turistlerin beğenisine sunuldu. Böylece ülkenin gastronomik çeşitliliği de milyonlarca insan tarafından deneyimlendi. Yılın ilk 6 ayında turistler, Türkiye'de yeme içme için 5 milyar 904 milyon 388 bin dolar harcama yaptı. Geçen yılın aynı döneminde, söz konusu harcama türünde elde edilen turizm geliri, 5 milyar 427 milyon 718 bin dolar olarak hesaplanmıştı. Yeme içme gelirleri bu yılın ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi.

#3
Foto - Türkiye'nin kasasını doldurduar: Turistler en çok ona para harcadı!

GİYİM VE AYAKKABI ALIŞVERİŞİ ÖN PLANDA Harcama türlerine göre incelendiğinde, turistlerin en çok harcama yaptığı alanlardan birisi de giyecek ve ayakkabı alışverişleri oldu. Ülkeye gelen turistler, yılın ilk yarısında giyecek ve ayakkabılar için 2 milyar 196 milyon 385 bin dolar harcama gerçekleştirdi.

#4
Foto - Türkiye'nin kasasını doldurduar: Turistler en çok ona para harcadı!

HEDİYELİK EŞYA VE DİĞER HARCAMALAR Turistlerin hediyelik eşya harcamaları da aynı dönemde, 890 milyon 164 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Spor, eğitim ve kültür harcamalarından elde edilen gelir, ocak-haziran için 248 milyon 992 bin dolar, diğer harcamalardan elde edilen gelir de 617 milyon 929 bin dolar olarak hesaplandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ’cü alçak enselenmeden önce bakın neler yapmış: Adım adım takip
Gündem

FETÖ’cü alçak enselenmeden önce bakın neler yapmış: Adım adım takip

15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde yer alan firari FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin i..
'Çakma komserin' aylık geliri dudak uçuklattı! Tüm beyanları unutun, bu başka...
Gündem

'Çakma komserin' aylık geliri dudak uçuklattı! Tüm beyanları unutun, bu başka...

Gözaltına alınan CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aylık geliri ve dudak uçuklatan serveti ortaya çıktı. Aylık kazancı..
Zikir çekti diye hedef aldılar! Derin Mermerci'den tepki: "Çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' çekiyor"
Gündem

Zikir çekti diye hedef aldılar! Derin Mermerci'den tepki: "Çocuklarım da 'Ya Şafi', 'Ya Vedûd' çekiyor"

Sosyal medyada zikir paylaşımları nedeniyle seküler çevrelerin ağır eleştirilerine maruz kalan Derin Mermerci, sessizliğini bozdu. Çocukları..
‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak
Gündem

‘Artık seyirci kalamayız’ diyerek duyurdular! Komşudan Ukrayna sınırına askeri yığınak

Ukrayna ile sınır komşusu olan Belarus, sınıra sadece 40 kilometre mesafede yeni bir hava indirme taarruz tugayı kurmaya başladı. Bölgedeki..
Sosyal medyadan büyük tepki topladı! Çocuğuna lahmacun alan anneye iğrenç muamele
Yerel

Sosyal medyadan büyük tepki topladı! Çocuğuna lahmacun alan anneye iğrenç muamele

Adana’da Lahmacuncu Ali Usta adıyla satış yapan seyyar satıcının, çocuğuna lahmacun alan anneye karşı tavırları büyük tepki topladı. Çocuğun..
Yeni Partili ismin Ayetel Kürsi ile imtihanı: Özel’in abdest görüntüleri sonrası şimdi de bu!
Gündem

Yeni Partili ismin Ayetel Kürsi ile imtihanı: Özel’in abdest görüntüleri sonrası şimdi de bu!

Geçtiğimiz günlerde CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kuran Özgür Özel’in abdest aldığı görüntüler kamuoyuna servis edilirken şimdi de istifa ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23