Türkiye'nin kasasını doldurduar: Turistler en çok ona para harcadı!
Türkiye'ye gelen turistler yılın ilk yarısında yaklaşık 5,9 milyar dolar bırakırken, en çok neye harcama yaptıkları da belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye gelen turistler yılın ilk yarısında yaklaşık 5,9 milyar dolar bırakırken, en çok neye harcama yaptıkları da belli oldu.
Türkiye'ye gelen turistlerin yeme içme kategorisindeki harcamaları bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre, yaklaşık yüzde 9 artarak 5 milyar 904 milyon 388 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk yarısında 25 milyar 746 milyon 177 bin dolar turizm geliri elde edildi.
"ONLARCA LEZZET TURİSTLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU" Bu gelirlerin detaylarına bakıldığında, turistlerin ülkede en fazla "yeme içme" harcaması gerçekleştirdiği görüldü. Dönerden pideye, lahmacundan ev yemeklerine farklı bölgelerdeki onlarca lezzet turistlerin beğenisine sunuldu. Böylece ülkenin gastronomik çeşitliliği de milyonlarca insan tarafından deneyimlendi. Yılın ilk 6 ayında turistler, Türkiye'de yeme içme için 5 milyar 904 milyon 388 bin dolar harcama yaptı. Geçen yılın aynı döneminde, söz konusu harcama türünde elde edilen turizm geliri, 5 milyar 427 milyon 718 bin dolar olarak hesaplanmıştı. Yeme içme gelirleri bu yılın ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 9 artış gösterdi.
GİYİM VE AYAKKABI ALIŞVERİŞİ ÖN PLANDA Harcama türlerine göre incelendiğinde, turistlerin en çok harcama yaptığı alanlardan birisi de giyecek ve ayakkabı alışverişleri oldu. Ülkeye gelen turistler, yılın ilk yarısında giyecek ve ayakkabılar için 2 milyar 196 milyon 385 bin dolar harcama gerçekleştirdi.
HEDİYELİK EŞYA VE DİĞER HARCAMALAR Turistlerin hediyelik eşya harcamaları da aynı dönemde, 890 milyon 164 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Spor, eğitim ve kültür harcamalarından elde edilen gelir, ocak-haziran için 248 milyon 992 bin dolar, diğer harcamalardan elde edilen gelir de 617 milyon 929 bin dolar olarak hesaplandı.
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