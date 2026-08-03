Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı!
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CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada flaş karar çıktı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Mahkemeye sevk edilen şüpheliler hakkında kararını açıklayan nöbetçi sulh ceza hâkimliği, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişinin tutuklanmasına hükmetti. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çok sayıda suçlama yöneltildi
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme,
- Örgüte üye olma,
- Rüşvet,
- İrtikap,
- Zimmet,
- İhaleye fesat karıştırma,
- Edimin ifasına fesat karıştırma
suçlamalarıyla işlem yapıldığı belirtildi.
Operasyon 55 şüpheliyi kapsıyordu
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturmanın; Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, MASAK analizleri, HTS kayıtları ile ses ve görüntü kayıtları doğrultusunda yürütüldüğü bildirildi.
Beşikçioğlu suçlamaları reddetmişti
Emniyette verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Erdal Beşikçioğlu, belediye ihalelerinde görev ve yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.
Beşikçioğlu ayrıca, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtmiş, belediye ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının olmadığını öne sürmüştü.
Soruşturma sürüyor
Tutuklama kararının ardından soruşturmanın yeni deliller ve dijital incelemeler doğrultusunda genişleyerek devam etmesi bekleniyor. Savcılığın dosya kapsamındaki diğer şüpheliler ve suçlamalara ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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