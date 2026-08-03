1900 İHA ile saldırmışlardı! Şimdi de 4 gemiyi batırdılar

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonların sürdüğünü duyurarak Karadeniz'de askeri sevkiyat yaptığı belirtilen dört kuru yük gemisinin hedef alındığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre saldırılar, Ukrayna ordusunun lojistik ve ikmal hatlarını sekteye uğratmayı amaçlayan operasyonlar kapsamında gerçekleştirildi.

3 gemi Karadeniz'de vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, gece saatlerinde Karadeniz'de askeri yük taşıdığı belirtilen üç kuru yük gemisinin insansız hava araçlarıyla vurulduğu bildirildi.

Saldırılar sonucunda gemilerin kullanılamaz hale geldiği ve denize battığı ifade edildi.

Nikolayev Limanı da hedef alındı

Rus ordusunun yalnızca açık denizde değil liman bölgesinde de operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda askeri sevkiyat yaptığı belirtilen bir başka kuru yük gemisinin de İHA saldırısıyla vurulduğu kaydedildi.

Böylece son operasyonda hedef alınan gemi sayısı dörde yükseldi.

İHA'lar ön planda

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırılarda insansız hava araçlarının kullanıldığını duyurdu.

Son dönemde Rus ordusunun özellikle uzun menzilli kamikaze İHA'lar ile hassas güdümlü mühimmat kullanımını artırdığı dikkat çekiyor.

Geçen hafta 1900 İHA kullanılmıştı

Rusya, geçtiğimiz hafta da Ukrayna genelinde geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

Açıklanan verilere göre operasyonlarda yaklaşık 1900 insansız hava aracı ile 2 bine yakın güdümlü füze kullanılmış, enerji altyapısı, askeri tesisler ve lojistik merkezler hedef alınmıştı.

Karadeniz'deki son saldırılarla birlikte Rus ordusunun, Ukrayna'nın deniz yoluyla yürüttüğü askeri sevkiyatı da hedef almaya başladığı değerlendiriliyor.

Karadeniz'de gerilim sürüyor

Rusya ile Ukrayna arasında Karadeniz'deki güvenlik mücadelesi son aylarda yeniden tırmanışa geçti.

Taraflar, limanlar, askeri sevkiyat rotaları ve lojistik merkezlere yönelik operasyonlarını artırırken, bölgedeki ticari ve askeri hareketlilik uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.