Hakan Sayılı 1 yıl sonra yuvaya dönüyor
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Bursaspor’dan Yavuz Gültekin’in ardından eski oyuncusu Hakan Sayılı ile de anlaşmaya vardı.
Basketbol Süper Ligi’nde kadrosunu yeniden kuran Karşıyaka, tanıdık isimlere yöneldi. Antrenörlük görevine 9 yıl sonra Nenad Markovic'i getirdikten sonra transferde ilk olarak Bursaspor'dan altyapısında kariyerine başlayan Yavuz Gültekin'i yuvaya döndüren Karşıyaka eski oyuncularından Hakan Sayılı'yla da anlaştı.
Yeşil-kırmızılılarda 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında forma giyip geçen sezonu Mersin Spor'da geçiren 26 yaşında, 2.03 boyundaki uzun forvet 1 yıl sonra takıma dönmeyi kabul etti. Geçen sezon sakatlık yaşayıp sezonu erken kapatan Hakan'la resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Hakan gibi Mersin'de forma giyen eski yerli oyunculardan Ergi Tırpancı'yla yapılan görüşmelerin ise olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.