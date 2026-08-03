  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
10 yıl sonra aynı senaryo mu? FETÖ için yeniden yol mu açılıyor? 3 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi 3 Ağustos 2015: Salih Özcan'ın vefatı (Bediüzzaman’ın Talebesi) Trump’tan İran açıklaması! Müzakere masası yeniden kuruluyor Dışişleri'nden İsrail'e sert tepki! Barış çabalarını baltalıyor Şara ilk kez anlattı! Tüm bölge için gerekliydi Kollayıp besledikleri fanatikler kiliseye saldırdı Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu uçakta rahatsızlanan yolcunun yardımına koştu! Gökyüzünde acil müdahale! ABD'nin planlanan İran operasyonunu askıya alması Tel Aviv'i karıştırdı! İsrailli yetkililer kararı Trump'ın sosyal medyasından öğrenmiş! Terörsüz Türkiye ve ‘Bi xêr hatî aştî’ (Hoş Geldin Barış)
Spor Hakan Sayılı 1 yıl sonra yuvaya dönüyor
Spor

Hakan Sayılı 1 yıl sonra yuvaya dönüyor

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hakan Sayılı 1 yıl sonra yuvaya dönüyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Bursaspor’dan Yavuz Gültekin’in ardından eski oyuncusu Hakan Sayılı ile de anlaşmaya vardı.

Basketbol Süper Ligi’nde kadrosunu yeniden kuran Karşıyaka, tanıdık isimlere yöneldi. Antrenörlük görevine 9 yıl sonra Nenad Markovic'i getirdikten sonra transferde ilk olarak Bursaspor'dan altyapısında kariyerine başlayan Yavuz Gültekin'i yuvaya döndüren Karşıyaka eski oyuncularından Hakan Sayılı'yla da anlaştı.

 

Yeşil-kırmızılılarda 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında forma giyip geçen sezonu Mersin Spor'da geçiren 26 yaşında, 2.03 boyundaki uzun forvet 1 yıl sonra takıma dönmeyi kabul etti. Geçen sezon sakatlık yaşayıp sezonu erken kapatan Hakan'la resmi sözleşme imzalanması bekleniyor. Hakan gibi Mersin'de forma giyen eski yerli oyunculardan Ergi Tırpancı'yla yapılan görüşmelerin ise olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.

Karşıyaka’da Nenad Markovic dönemi yeniden başladı
Karşıyaka’da Nenad Markovic dönemi yeniden başladı

Spor

Karşıyaka’da Nenad Markovic dönemi yeniden başladı

FIFA’dan kötü haber! 4 Türk kulübüne transfer yasağı
FIFA’dan kötü haber! 4 Türk kulübüne transfer yasağı

Spor

FIFA’dan kötü haber! 4 Türk kulübüne transfer yasağı

Lisans şartlarını yerine getiremediler! TFF’den 3 kulübe puan silme cezası
Lisans şartlarını yerine getiremediler! TFF’den 3 kulübe puan silme cezası

Spor

Lisans şartlarını yerine getiremediler! TFF’den 3 kulübe puan silme cezası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23