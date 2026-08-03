Kuyruk acısının sebebi anlaşıldı! Kadir Mısıroğlu'na sataşan Simge de 'ahbap' çıktı

Simge Fıstıkoğlu isimli Sözcü spikeri, 3 gün önce Armağan Çağlayan’ın konuğu oldu. Kendisine, “Kesinlikle yayına çıkmam, dediğin biri var mı” diye soruldu. Fıstıkoğlu da Kadir Mısıroğlu cevabını verdi ve birden kemalist edebiyat yapmaya başladı.

Söz konusu ifadeler kamuoyunda büyük tepki çekerken, herkes bir anda neden üstada sataştığını ve Atatürkçülük yapmaya başladığını merak etti.

Geçtiğimiz haftalarda da başörtüsü üzerinden skandal sözler sarf eden laikçi Simge’nin kuyruk acısının nedeni çok geçmeden belli oldu.

AHBAP’ÇI ÇIKTI

Üstad Kadir Mısıroğlu üzerinden prim yapıp Atatürkçülük kasan Simge’nin, AHBAP soruşturması nedeniyle korkmaya başladığı ve destekçi toplamaya çalıştığı ortaya çıktı!..

Zira Simge Fıstıkoğlu’nun deprem sürecinde “devlet alternatifi” olarak AHBAP’ı tavsiye ettiği, Haluk Levent ve diğer örgüt üyelerini öve öve bitiremediği görüldü.

“AFAD HESAPLARI DOLU, ALTERNATİF OLARAK AHBAP VAR”

Deprem sürecinde Fıstıkoğlu’nun bir yayında şu sözleri sarf ettiği belirlendi:

“Sivil toplumun ne kadar önemli olduğunu bu afette bir kez daha gördük. Sivil toplum kuruluşları arasında AHBAP çok yıllardır organize çalışıyor. Haluk Levent'in liderliğinde hemen her ilde ahbaplar, hemen her kötü günde çok hızlı biçimde organize oluyorlar. Bu kez de öyle oldu ve özellikle bağışlar konusunda benim de iletmemi istedikleri bir mesaj var. O da şudur: Şu an için AFAD’ın yardım hesapları gelen yardımlarla tamamen dolmuş durumda. Anladığım kadarıyla bir yardımı için de olsa bir sınır var ve hesaplar o sınıra ulaşmış durumda. Ancak alternatif bir hesap var. Bunu da yine Haluk Levent'in ve AHBAP’ın sosyal medya hesaplarından bularak eğer arzu ederseniz oradan yapmak istediğiniz yardımları yapabilirsiniz.”

“ULAK SİMGE” NE ZAMAN İFADE VERECEK?

Halkın el üstünde tuttuğu Kadir Mısıroğlu gibi bir değere hiçbir sebep yokken saldıran ve başörtüsü üzerinden milyonlarca Müslüman’ın sinir uçlarıyla oynayan Simge Fıstıkoğlu’nun, AFAD alternatifi olarak alenen AHBAP’ın reklamını yapması ayrıca infiale neden oldu. “Benden iletmemi istedikleri bir mesaj var” diyerek AHBAP’ın adeta sözcülüğüne soyunan Fıstıkoğlu için, “Ulak Simge” yorumları yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yanında olduğunu vurgulayan vatandaşlar ise, Haluk Levent gibi yardım paralarına çöken isimlerin ve onların destekçilerinin hesap vermesini istiyor. Bu doğrultuda duyarlı milyonlar, “Ulak Simge”nin de ifadeye çağrılmasını bekliyor.