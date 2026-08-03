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Gündem Gözler CHP Genel Merkezi’nde! Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?
Gündem

Gözler CHP Genel Merkezi’nde! Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?

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Gözler CHP Genel Merkezi’nde! Kılıçdaroğlu ne açıklayacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün saat 14.00'te bir basın açıklaması yapacağı açıklandı. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin’in görevden alınmaya direndiği iddialarının ardındın Kılıçdaroğlu’nun sürpriz şekilde açıklama yapacağının duyurulmasıyla gözler CHP genel merkezine çevrildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışması Atakan Sönmez, Genel Başkanın bugün saat 14.00'te bir basın açıklaması yapacağını duyurdu. Sönmez, X hesabından yaptığı paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 14.00’te genel merkezde bir basın açıklaması yapacaktır" ifadelerini kullandı.

TEKİN İLE KAVGA

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanı olarak görevlendiren Gürsel Tekin’i ‘figüran’ tartışmalarının ardından görevden aldığı ancak Tekin’in bu karara ‘Beni mahkeme görevlendirdi’ diyerek karşı çıktığı iddialarının devam ettiği dönemde yapılacak açıklama nedeniyle dikkatler, CHP Genel Merkezine çevrilmiş durumda.   

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