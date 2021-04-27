Pamukkale Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
ÖSYM sınav başvuru tarihini ve sınav tarihini açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında üniversite taban puanları, yüzdelikleri ve kontenjan sayıları merak konusu oldu. Peki, Pamukkale Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Ülkemizde üniversiteye geçiş yapmak için YKS sınavına girmeniz gerekmektedir. YKS sınavın yaklaşması sebebiyle öğrenciler, taban puanlarını araştırmakta. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…
Pamukkale Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
Pamukkale Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?
ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…
YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?
TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.
AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.
YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.