Pakistanlı doktorun başından geçenleri dinleyince gözyaşlarınıza engel olamayacaksınız! İşte duanın gücü

Pakistanlı Doktor İşan Hüseyni, ödül almak üzere bir uluslararası konferansa katılacaktı. Pakistan'dan yola çıkan Hüseyni'nin uçağına yıldırım çarptı. Acil iniş yapan uçaktan ayrılarak otomobile binen Dr. Hüseyni, bu kez de şiddetli fırtınaya yakalandı. Bir evin kapısını çalarak yardım isteyen Hüseyni'yi yaşlı bir kadın karşıladı. Hüseyni evde çay içerek ısınmaya çalışırken yaşlı kadın ağlayarak dua ediyordu. Pakistanlı Doktor İşan Hüseyni, kadının bir beşik salladığını gördü. Beşiğin içindeki bebek hareket etmiyordu. Hüseyni, yaşlı kadına bebeğin kimin olduğunu ve neden ağlayarak dua ettiğini sordu. Yaşlı kadın, "Öksüz ve yetim olan torunum. Amansız bir hastalığı var. Bölgedeki hiçbir doktor çaresini bulamadı. Çaresinin İşan Hüseyni adında bir doktorda olduğunu söylediler. Ama çok uzakta. O doktoru bularak evladımın şifa bulması için dua ediyorum." dedi. İşan Hüseyni, yaşlı kadının söyledikleri karşısında yaşadığı şaşkınlıkla göz yaşlarına engel olamadı."