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Dünya Pakistan'da sel felaketi! Ölüler var
Dünya

Pakistan'da sel felaketi! Ölüler var

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sebebiyle 8'i aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-03-19 10:38:00 -
Pakistan'da sel felaketi! Ölüler var

Dawn gazetesindeki habere göre, Huzdar, Zob ve Avaran bölgelerinde dün gece başlayan şiddetli yağmur sele neden oldu.

Kalat bölgesinden Avaran’a gitmek isteyen, içerisinde aynı aileden 8 kişinin bulunduğu bir araç sele kapıldı, olayda 2’si çocuk, 3’ü kadın 8 kişi hayatını kaybetti.

Zob bölgesinde ise 2 kişi selde yaşamını yitirdi.

Sele kapılan 10 küçükbaş da telef oldu. Bölgede bazı kerpiç evlerde de hasar oluştuğu kaydedildi.

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