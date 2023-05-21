Pakistan’da parti liderine intihar saldırısı
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak’ın konvoyuna, intihar saldırısı düzenlendi.
Cemaat-i İslami Partisinden (CİP)yapılan açıklamaya göre, miting düzenlemek için Belucistan’ın Zhob bölgesine giden Hak’ın konvoyuna intihar saldırısı yapıldı.
Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak’ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu, saldırganın öldüğünü kaydetti.
Parti yetkilileri, 4’ü ağır 7 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Bu arada Belucistan Başbakanı Abdul Quddus Bizenjo, intihar patlamasından büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, “CİP liderini ve meslektaşlarını koruyan Allah’a minnettarız. Olayda 7 kişinin yaralanması büyük üzüntü vericidir. Teröristler vilayette korku ve güvensizlik yayarak şeytani hedeflerine ulaşmak istiyor. Onlara ve patronlarına izin vermeyeceğiz” dedi.