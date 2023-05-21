  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seçim sonrası dolar kuru: 19,81 TL! Merkez Bankası'nın kararı bekleniyor! Döviz kuru: Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Batı medyası günah çıkartıyor! Herkesle konuşabilen tek lider

Suçsuz Başbakanı ipe gönderip asanlarla helalleşmez bu millet! Uğur Işılak yorumu

Seçim sonuçlarını en iyi bilenler arasındaydı, çarpıcı ikinci tur yorumu

CHP'den inanılmaz seçim itirafı: Seçmenimizi kandırmışsak size ne?

Erdoğan: Milletin sinir uçlarıyla oynayanları sizlerin desteğiyle siyasetten emekli edeceğiz

HDP'li Pervin Buldan, terörist mezarı başında Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi! PKK ve HDP hız kesmiyor...

Böyle iğrençlik görülmedi! Twitch yayıncısı Jahrein, yayınına bağlanan gencin annesine AK Partili diye küfür etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: ABD'den, İsveç'ten gelen paraları gördük

21 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi
Dünya Pakistan’da parti liderine intihar saldırısı
Dünya

Pakistan’da parti liderine intihar saldırısı

Yeniakit Publisher
2023-05-21 12:55:00 -
Pakistan’da parti liderine intihar saldırısı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde Cemaat-i İslami Partisi lideri Siracül Hak’ın konvoyuna, intihar saldırısı düzenlendi.

Cemaat-i İslami Partisinden (CİP)yapılan açıklamaya göre, miting düzenlemek için Belucistan’ın Zhob bölgesine giden Hak’ın konvoyuna intihar saldırısı yapıldı.
Partinin Genel Sekreteri Emirül Azim, parti lideri Hak’ın intihar saldırısından yara almadan kurtulduğunu, saldırganın öldüğünü kaydetti.
Parti yetkilileri, 4’ü ağır 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Bu arada Belucistan Başbakanı Abdul Quddus Bizenjo, intihar patlamasından büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, “CİP liderini ve meslektaşlarını koruyan Allah’a minnettarız. Olayda 7 kişinin yaralanması büyük üzüntü vericidir. Teröristler vilayette korku ve güvensizlik yayarak şeytani hedeflerine ulaşmak istiyor. Onlara ve patronlarına izin vermeyeceğiz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23