Pakistan'da çatışma: 4 polis öldü
Pakistan'da militanlarla polis arasına çatışma çıktı. Olayda 4 polis memuru hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuetta'da dün düzenlenen bombalı saldırının ardından operasyon başlatan polis, Kuçlak bölgesinde militanlarla çatışmaya girdi.
Çıkan çatışmada, 4 polis hayatını kaybetti, bir militan etkisiz hale getirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Dün, Kuetta'da işlek bir caddede düzenlenen bombalı saldırıda, 2'si polis 4 kişi yaşamını yitirmiş, 15 kişi yaralanmıştı.
Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde, son aylarda terör saldırıları arttı.
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İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.
Pakistan'ın Peşaver şehrinde, 30 Ocak'ta, öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında, çoğu polis olmak üzere, 102 kişi hayatını kaybetmişti.
Belucistan'da, 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 polis yaşamını yitirmişti.
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