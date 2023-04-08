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Dünya Pakistan'da bombalı saldırı
Dünya

Pakistan'da bombalı saldırı

Yeniakit Publisher
2023-04-08 18:43:00 -
Pakistan'da bombalı saldırı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerinin bulunduğu araca düzenlenen bombalı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Radio Pakistan’daki habere göre, eyaletin Bara bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan aracın geçişi sırasında uzaktan kumandalı bomba infilak etti.

Saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi, 4 asker yaralandı.

Güvenlik güçleri, saldırganlara yönelik operasyon başlattı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör saldırılarında artış

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.
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Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis olmak üzere 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında da 10 polis yaşamını yitirmişti.

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Yorumlar

mehmet

Akla hep abd geliyor. Dünyanın her yerinde teröristleri bunlar organize ediyor, kullanıyor, sağcı, solcu, dindar, çevreci görünümlü bütün kanunsuz örgüt işlerinde parmakları var. Sonrada tavşan kaç tazı tut oyunu oynuyorlar.

Hüseyin

Rabbim Rahmet eylesin, Rabbim şifalar versin, Kardeş Pakistan dikkatli olun : Suni Gündem oluşturmaya çalışıyorlar, yeni … peşindeler.
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