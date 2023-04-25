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Gündem Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'nin başarısını kutladı
Gündem

Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'nin başarısını kutladı

Yeniakit Publisher
2023-04-25 21:31:00 -
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'nin başarısını kutladı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Twitter paylaşımında "Hafif muharebe uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

"Hamdolsun"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesine yer vermişti.

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaşmıştı.


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