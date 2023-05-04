"Paketin içinde bomba olduğunu bilmiyordum"

Moskova'da terörizm suçlamasıyla tutuklu bulunan Darya Trepova, Vladlen Tatarsky adıyla savaş yanlısı yazılar yazan Maxim Fomin'i öldürmek için Ukrayna özel servisleriyle işbirliği yapmakla itham ediliyor

Rusya'da ünlü bir askeri bloggera suikast düzenlemekle suçlanan Darya Trepova bombalı paketi teslim ettiği için çok üzgün olduğunu ama St. Petersburg'da bir kafede patlayan paketin içeriğini bilmediğini söyledi.

Moskova'da terörizm suçlamasıyla tutuklu bulunan Trepova, Vladlen Tatarsky adıyla savaş yanlısı yazılar yazan Maxim Fomin'i öldürmek için Ukrayna özel servisleriyle işbirliği yapmakla itham ediliyor.

Haber sitesi Rotonda'ya konuşan 26 yaşındaki Trepova olayı kafasına tekrar tekrar yaşadığını ve teslim etmesi için verilen pakette tehlikeli birşey olabilceğini neden hiç düşünmediğini anlamadığını belirtti.

Trepova "En katlanılmaz olan şey ise benim elimle birini öldürdüler ve onlarcasını yaraladılar. Ben her zaman şiddete karşı oldum." ifadelerini kullandı.

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Trepova, içine patlayıcı gizlenmiş Tatarsky'nin büstü olan paketi diğer savaş destekçileri ile bir araya gelmek için kafede bulunan Fomin'e teslim etmesi için kendisine kimin verdiğini ise söylemedi.

Patlamadan canlı kurtulan Trepova hapishanede intihar etmemek için kendi kendine mektuplar yazdığını vurguladı. Trepova "Olanlardan son derece üzgünüm. Yaralananlara sağlık diliyorum ve iyileşmeleri için bağış toplamaya çalışacağım," ifadelerini kullandı.

Ağır suçlular ve casusluk zanlılarının tutulduğu Lefortovo hapihanesinde bulunan Trepova soruşturmacılar tarafından 3 ya da 4 defa ziyaret edildiğini ama henüz bir avukatla görüştürülmediğini belirtti.

Haber sitesi Rotonda da röportajın ne zaman yapıldığı bilgisini vermedi.

Kaynak: Euronews